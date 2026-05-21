La Romería de la Bella y las Cruces de La Palma (Huelva) son ya oficialmente fiesta de Interés Turístico

Archivo - Cruz de la Calle Cabo de La Palma del Condado (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO - Archivo

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a la Romería de Nuestra Señora de la Bella de Lepe (Huelva) y a las Cruces de mayo de La Palma del Condado.

Las resoluciones publicadas en el BOJA, consultadas por Europa Press, señala que la Consejería competente en materia de turismo podrá declarar de interés turístico de Andalucía aquellas fiestas, acontecimientos, lugares, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales "que supongan una manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que tengan una especial importancia como atractivo turístico, conforme a lo que se establezca reglamentariamente".

Indica que las declaraciones de Interés Turístico de Andalucía constituyen un reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía, a través de la Consejería, con "el fin de poner de relieve la riqueza, variedad y singularidad del patrimonio andaluz", destacando aquellos recursos turísticos "que poseen una considerable trascendencia turística en términos de demanda, y que sobresalen por su contribución al desarrollo de los valores propios y de tradición popular que conforman la imagen turística de Andalucía".

Así, tras la documentación presentada la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha fallado en sentido favorables tras constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la Declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía la Fiesta Romería de Nuestra Señora de la Bella de Lepe y las Cruces de mayo de La Palma del Condado, "poniéndose de manifiesto su especial importancia como recurso turístico andaluz".

Estas declaraciones otorgan a los recursos distinguidos el derecho a incorporarse a las acciones de promoción de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, así como a beneficiarse de una labor específica de difusión en los canales institucionales de la Junta de Andalucía.

El reconocimiento de nuevos recursos de Interés Turístico favorece una mejor distribución de los flujos de visitantes a lo largo del año y del territorio, impulsa el desarrollo económico local y refuerza la proyección de Andalucía como un destino basado en la autenticidad, la tradición y la diversidad cultural.

ROMERÍA DE LA BELLA

Con 60 años de historia, si bien la devoción a la imagen de Nuestra Señora de la Bella se remonta al siglo XV, la Romería de la Bella es una de las más multitudinarias de la comunidad andaluza.

La celebración, que tradicionalmente tiene lugar coincidiendo con el segundo domingo de mayo, comenzará el viernes 8 con la espectacular ofrenda de flores y el desfile de romeros, carruajes y caballos, así como la presentación de las hermandades filiales de Isla Cristina, Huelva y Sevilla.

CRUCES DE LA PALMA DEL CONDADO

La Palma del Condado se identifica con la devoción a sus Cruces de Mayo, una tradición que se remonta, al menos, al siglo XIX. En sus orígenes, vecinos y familias levantaban sencillas cruces en portales y corrales, decoradas con flores y romero, celebrándolas con música y folclore en torno al 3 de mayo, festividad de la Invención de la Santa Cruz.

Con el paso del tiempo, esta celebración ha evolucionado como una singular fusión entre lo popular y lo religioso, en la que lo festivo se integra con la tradición cristiana, manteniendo un profundo carácter devocional. Esta herencia cultural se articula hoy en torno a dos hermandades canónicamente establecidas: la de la Calle Sevilla y la de la Calle Cabo. La celebración se organiza en dos quincenas, dedicadas a cada Cruz, durante las cuales se intensifican los preparativos y la participación de vecinos, devotos y visitantes.