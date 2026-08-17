Un amplio dispositivo continúa trabajando este lunes para el control del incendio forestal de Niebla (Huelva)

Bomberos trabajan en el incendio de Niebla en el término municipal de Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca ha informado este lunes de que un amplio dispositivo continúa trabajando en la zona del incendio declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto, para el control del fuego, que cumple ya once días desde su inicio y que ha recorrido 210 kilómetros de perímetro, lo que supone más de 38.000 hectáreas.

Según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo se compone, en estos momentos, de siete grupos bomberos forestales, un grupo apoyo, tres técnicos operaciones, un técnico extinción y cuatro agentes medioambientales. Asimismo, trabajan en la zona cuatro vehículos autobombas, una unidad médica y un módulo técnico, toda vez que, de momento, no se ha incorporado ningún medio aéreo.

En cuanto a los medios aéreos, se encuentran en la zona seis helicópteros: uno de mando, uno ligero, dos semipesados y dos pesados, además de dos aviones de carga en tierra.

Tras su estabilización este domingo, el incendio ha pasado de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, toda vez que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzaron su repliegue.

La dirección del plan informó sobre la estabilización a las 10.30 horas del domingo, después de transcurrir 36 horas continuadas de vigilancia en las que no se ha detectado ningún foco ni presencia de llamas en un perímetro que alcanza los 210 kilómetros. Asimismo, se autorizó el regreso a sus viviendas de la totalidad de las 417 personas de 11 municipios afectados que habían sido desalojadas de manera preventiva por la proximidad del fuego.

De otro lado, se procedió a reapertura de todas las carreteras afectadas por el incendio, cuyo cierre o limitación de uso se había decretado y también se autorizó el regreso gradual de algunos de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aunque el Gobierno mantendrá desplegados recursos "clave", como los efectivos de la Guardia Civil.