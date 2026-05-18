Usuarios del centro de salud de La Orden de Huelva completan el programa 'Por un millón de pasos'

Usuarios del centro de salud de La Orden han completado en los últimos días una nueva edición del programa 'Por un millón de pasos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Usuarios del centro de salud de La Orden, perteneciente al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, han completado en los últimos días una nueva edición del programa 'Por un millón de pasos', una iniciativa de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, enmarcada en la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, que persigue fomentar la actividad física y el ejercicio, así como inculcar otros estilos de vida saludables en la ciudadanía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en concreto, esta actividad, dirigida a asociaciones de pacientes, otros colectivos, grupos locales y ciudadanos a nivel individual, tiene el objetivo de que los participantes recorran de forma conjunta un millón de pasos en el plazo de un mes, a través de caminatas y paseos que favorecen a la vez tanto la salud física como el establecimiento de relaciones sociales al compartir charlas y vivencias.

En este caso, la iniciativa se ha saldado con cerca de 5,8 millones de pasos recorridos gracias a un total de 248 participantes (146 mujeres y 102 hombres). Organizado por el personal de Enfermería del centro de salud capitalino, en colaboración con la técnica de Educación para la Salud y Participación Comunitaria del Distrito, el programa concluyó el pasado día 8 con una jornada de 'basuraleza' recorriendo las calles y parques de esta zona de la ciudad de Huelva.

A la misma se sumaron unos 90 alumnos del CEIP Marismas del Odiel, que, acompañados por profesionales del centro sanitario, vecinos y el equipo Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) del Distrito IV, realizaron una recogida de 'basuraleza' por las barriadas de La Orden y Santa Marta, dentro a su vez del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife y Ecoembes.

Mientras se paseaba se ha llevado a cabo la recogida de residuos animando a conversar sobre la importancia del cuidado de la salud y del medio ambiente manteniendo limpios los barrios de las ciudades.

La clausura, en la que también estuvieron presentes usuarios de la Asociación Aspacehu de paralíticos cerebrales de Huelva, tuvo lugar en una jornada de convivencia y entrega de diplomas a los participantes en el Parque Moret, adonde desembocaron las diferentes rutas, en la que se destacó la importancia del ejercicio físico en la salud individual y como esta es inseparable de la salud de nuestro entorno y espacios públicos. Además, se animó a todos los asistentes a seguir practicando hábitos de vida saludable e inculcarlos a familiares y conocidos.