La Junta analiza con la Cámara de Comercio la realidad económica e industrial de Andújar (Jaén)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, durante la reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Andújar - C.G. - Europa Press

ANDÚJAR (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, se ha reunido con el pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar (Jaén) para analizar la situación económica de la ciudad.

Durante la reunión se han tratado distintas cuestiones de carácter general relacionadas con la realidad económica y empresarial de Andújar, así como con los cauces habituales de interlocución institucional. En este contexto, se han abordado cuestiones como el nuevo marco normativo en el ámbito de la Sostenibilidad y el Medio Ambiente, así como los mecanismos habituales de interlocución entre las cámaras de comercio y la Junta de Andalucía.

Durante el encuentro, Catalina García ha destacado el papel que desempeñan las cámaras de comercio como entidades representativas del tejido productivo y como órganos de apoyo, información y asesoramiento a empresas y profesionales en su ámbito de actuación.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de que la relación entre la Junta de Andalucía y las entidades representativas del sector económico se desarrolle desde el respeto a las competencias propias de cada institución, en un marco de coordinación administrativa y colaboración institucional.

Por parte de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar, sus miembros han expuesto el funcionamiento y las líneas de actuación habituales de la institución cameral en el ejercicio de sus funciones de representación, apoyo e intermediación.

El encuentro ha permitido compartir información de carácter técnico y procedimental, así como aclarar aspectos relacionados con los canales administrativos para la comunicación entre la Cámara y la Administración autonómica.

Posteriormente, la consejera ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Andújar, donde ha mantenido una reunión con el alcalde, Francisco Carmona, y miembros del equipo de gobierno.