Al menos dos personas atrapadas a causa de un muro desprendido en Canena (Jaén)

CANENA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

Al menos dos personas han quedado atrapadas a causa de un muro desprendido sobre las 19,30 horas en un parque de la localidad jiennense de Canena, en concreto, en la avenida de Jaén.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y sanitarios para la atención de estas personas atrapadas, al tiempo que han concretado que han movilizado al Vehículo de Apoyo Logístico.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía han declarado a Europa Press que la Sala Coordinadora ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061, además de los mencionados Bomberos y sanitarios.