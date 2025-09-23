Salud analiza el estudio geotécnico de los terrenos ofrecidos por Cazorla (Jaén) para el centro de salud

CAZORLA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud y Consumo está analizando en este momento el estudio geotécnico que ha trasladado el ayuntamiento de Cazorla sobre los terrenos que propone para el nuevo centro de salud. Además, ha señalado que el próximo jueves día 25 de septiembre concluye el plazo de presentación de ofertas para el estudio de viabilidad de las anteriores dependencias del centro de salud.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, "se está desarrollando un intenso trabajo para que que la atención primaria regrese lo antes posible al núcleo urbano de Cazorla, con todos los requisitos necesarios según la normativa vigente, así como todos los servicios y necesidades de esta población".

A ello se suma la labor que se desarrolla sobre el plan funcional del nuevo centro de salud de Cazorla, tal y como la consejera del ramo anunció este verano.

La Junta de Andalucía puso en marcha un acceso peatonal hasta la actual ubicación del centro de salud, además de poner en marcha transporte en ambulancia colectiva para el desplazamiento de los vecinos con reducción de movilidad, discapacidad o personas mayores sin vehículo propio que tuvieran que acudir al Hospital de Alta Resolución por motivos de salud. Este servicio, asumido en su totalidad por el Gobierno andaluz, funciona de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, mientras no exista un trasporte alternativo. Desde el 22 de julio hasta el 19 de septiembre, han sido 185 los pacientes trasladados, con una media de cuatro pacientes al día.

Por otra parte, desde el ayuntamiento se manifestó el compromiso para el estudio de viabilidad sobre la ampliación del trayecto del bus urbano, mediante los trámites correspondientes, para hacer ofrecer este servicio a la población que tiene que desplazarse al Hospital de Alta Resolución.