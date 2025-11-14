Andalucía contará con el quinto equipo de España de PET Resonancia para diagnóstico temprano de cáncer

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este viernes, durante la inauguración del centro de día oncohematológico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que Andalucía contará por primera vez con un equipo de PET resonancia para el diagnóstico temprano de cáncer. Este será el quinto equipo de este tipo de España, ya que actualmente hay dos en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia.

Así lo ha anunciado Moreno durante su intervención en la inauguración del centro de día oncohematológico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Se trata de una "gran noticia" en la lucha contra el cáncer, según el presidente, quien ha explicado que ese equipo PET Resonancia es una de "las herramientas más avanzadas y prometedoras en el diagnóstico temprano del cáncer" y de los que sólo hay cuatro en este momento en el país.

"Nuestra tierra tendrá el quinto y marcará un punto de inflexión tanto en la investigación como en la asistencia oncológica y estará a disposición de los hospitales universitarios para extraerle el máximo potencial", ha explicado.

Asimismo, el presidente ha trasladado el dato de que la inversión en equipos oncológicos ha subido un 426 por ciento desde el año 2019, es decir, 160 millones de euros, y "con nuestros aciertos y también con nuestros errores, lo que nadie puede poner en duda es que el Gobierno de Andalucía está haciendo una importante apuesta sin precedentes por la sanidad pública con más de un centenar de infraestructuras nuevas".

El presidente también ha destacado que los andaluces ya no son los últimos en gasto por habitante en sanidad, sino que la comunidad se sitúa por "encima de la media por un esfuerzo importante que se ha hecho en los últimos siete años y se va a seguir".

Ha añadido que, según el Ministerio de Sanidad, Andalucía "lidera en España la reducción de las listas de esperas quirúrgicas", con casi un 21 por ciento de descenso en solo año y medio, frente al 6 por ciento de la media nacional, lo que es un "dato positivo y esperanzador para que sigamos trabajando" en esa disminución de listas de espera.

Moreno se ha referido además a la "apuesta constante por mejorar las plantillas" del personal sanitario, lo que llevará a acabar la legislatura en 2026 con el 96 por ciento de los profesionales "estabilizados", mientras que, en el año próximo, se contratará a más de 4.000 nuevos.