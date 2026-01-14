El consejero de Turismo, Arturo Bernal, Bernal subraya la innovación turística como palanca para reforzar el liderazgo del destino andaluz - JUNTA

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este miércoles en el Foro Joly 'Andalucía lidera: turismo digital y sostenible' el papel clave de la innovación aplicada al turismo como eje estratégico para consolidar el liderazgo del destino andaluz.

Durante su intervención en Andalucía Lab, en Marbella (Málaga), Bernal ha puesto en valor el uso de los datos y la gestión inteligente del turismo para "anticiparnos a los cambios y mejorar la vida de los andaluces", reforzando la Marca Andalucía como referente.

En este sentido, el consejero ha subrayado que Andalucía participa y lidera proyectos de innovación turística, situándose como uno de los ecosistemas regionales más activos en este ámbito.