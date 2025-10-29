Las cuentas de la Junta en Málaga llegan a los 737,4 millones con destacadas aportaciones a IMEC, metro y nuevo hospital

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España; y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la presentación de los presupuestos de la Junta para Málaga. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destinará 737,47 millones a la provincia de Málaga en su presupuesto de 2026, una cantidad que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, han coincidido en señalar como "la mayor apuesta política que jamás se ha hecho nunca en la provincia de Málaga".

Los presupuestos de la Junta para Málaga se incrementan en un 40% respecto a las de 2025 y multiplican por cinco los de 2019, lo que en opinión de la delegada de la Junta "sitúan a la provincia en el sitio que le corresponde y donde no siempre estuvo --en referencia a los gobiernos anteriores--".

Así, las partidas que se destinarán para la puesta en marcha en Málaga TechPark de a la futura sede del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), las destinadas al metro de Málaga y las que se contemplan para el nuevo y tercer hospital están entre las más destacadas de estas cuentas.

Y es que el IMEC recibirá 117 millones, mientras que el metro de Málaga para sus obras de prolongación hasta el futuro hospital recibirá 51,8 millones y, precisamente, ese centro hospitalario se llevará 30 millones.

Patricia Navarro ha destacado que las cuentas llegan en tiempo y forma: "No hemos fallado a nuestro mandato legal de ofrecer a los andaluces y a los malagueños en esas cuentas los proyectos y los servicios, las infraestructuras que necesitan, que demandan y que al final de ellos también depende su futuro", ha dicho, a la vez que lo ha contrapuesto a la previsible no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, Carolina España, ha dicho que este presupuesto de la Junta para Málaga "tiene el nombre de Juanma Moreno", toda vez que se trata de la mayor cantidad presupuestada para la provincia desde que Moreno es presidente de la Junta de Andalucía.

La titular de Economía y Hacienda ha destacado la lucha de los alcaldes y alcaldesas de Málaga por su territorio, a la vez que ha puesto en valor que la Junta les apoya "en dicha pelea", si bien ha dicho echar en falta que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "no arrimen el hombro con inversiones en Málaga".

España ha destacado que los 117 millones que recibirán el IMEC responden al deseo de la Junta de situar a Málaga como polo de innovación europea: "El mayor compromiso inversor, está claro que Málaga es locomotora de Andalucía y el Gobierno andaluz lo quiere, va a hacer que Málaga siga estando en el corazón de la acción política y de la acción presupuestaria", ha aseverado.

La consejera ha valorado los 91 millones de inversión que en la provincia recibirán las infraestructuras sanitarias, de las que ha destacado los 30 millones para el nuevo hospital, una obra adjudicada por 600 millones, la mayor de ingeniería civil en España, y en la que ha confiado en que se puedan comenzar las obras a finales de este año o principios del que viene.

También ha detallado ocho millones para el Hospital Costa del Sol o casi cinco millones para prontoterapia en el Materno Infantil, así como 37,6 millones para equipamiento y construcción de centros sanitarios, entre los que ha destacado dos millones para el futuro centro de salud de Rincón de la Victoria.

En materia de Educación, Carolina España ha apuntado --al igual que en sanidad-- al gran déficit inversor heredado de la etapa socialista, y ha puesto en valor que en las cuentas de 2026 se contemplen casi 35 millones para infraestructuras educativas. En este punto se ha referido al nuevo IES de rincón de la Victoria, con nueve millones; al IES de Soliva, con 13 millones; al colegio Picasso de Fuengirola; al CEIP Interlhorce, o al Virgen de los Remedios en Cártama, además de partidas para la redacción de proyectos de centros de Mijas, Vélez y Estepona.

En el apartado de Inclusión Social, ha destacado la partida de 120.000 euros para concluir el proyecto de la nueva sede del Servicio Andaluz de Teleasistencia, que tiene una inversión acumulada de más de 600.000 euros. También los 4,4 millones para subvenciones a entidades locales para distintas obras para equipamientos de centros de día y residencias, y casi 800.000 euros para acondicionar la red de centros de participación activa de titularidad de la Junta.

En el apartado de innovación, y tras incidir en la máxima importancia que la Junta da al IMEC como "revulsivo tecnológico" para la provincia, la comunidad y el país, también se ha referido a una inversión por parte de la Agencia Digital de Andalucía de 34 millones.

Y en el apartado de Fomento ha destacado una inversión de 17 millones con un plan de asfaltado que repercutirá en la mejora de más de 100 kilómetros de vías. También el Puerto Seco de Antequera, que recibirá 4,2 millones, o los cuatro millones ampliables para la autovía de Ronda A357.

Y tras referirse a los destacados 51,8 millones para la prolongación del metro de Málaga, también ha anunciado un millón de euros para la redacción del proyecto de integración urbana del Guadalmedina en la capital recientemente detallado por el Ayuntamiento.

Carolina España también ha destacado la vivienda como preocupación de los malagueños y ha señalado que en este apartado la Junta aporta en la provincia 96 millones incluyendo rehabilitación, obra nueva, accesibilidad, mejora energética, rehabilitación de barrios o nuevas viviendas de alquiler.

Al igual que la delegada Patricia Navarro, la consejera también ha puesto el acento en las políticas de Agua y tras recordar "los 400 millones movilizados para blindar a la provincia frente a la sequía" ha anunciado partidas para 37 millones de euros en saneamiento y depuración, 20,7 en abastecimiento y casi tres millones de euros en restauración.

"También destinamos en estos presupuestos, no se nos olvidan nuestros agricultores, más de 12 millones para jóvenes agricultores, 5,7 millones al desarrollo del olivar, y habrá algo más de 800.000 euros para el centro de visitantes de Conejeras en el Parque Nacional Sierra de las Nieves", ha dicho.

En el apartado de Cultura y Deporte, Carolina España ha destacado la aportación que la Junta realizará de cinco millones en 2026 para el futuro auditorio de Málaga con el que se comprometió vía convenio con el Ayuntamiento por una aportación total de 25 millones, y de la que ya ha transferido 15, y en la que ha vuelto a lamentar que el Gobierno de España "esté dando la espalda a los malagueños, mientras el Gobierno de Juanma Moreno sí da la cara".

La consejera también ha destacado una subvención nominativa al Consistorio de la capital por 600.000 euros para financiar el proyecto del nuevo estadio de La Rosaleda, y que el nuevo edificio de la Junta en la avenida Ortega y Gasset recibirá 726.000 euros.

Por su parte, el consejero Arturo Bernal ha destacado que solo el Área de Turismo va a contar con 160 millones de euros de presupuesto, el 47% de fondos propios de la Junta: "Eso demuestra el compromiso real del Gobierno andaluz con su principal motor económico", ha dicho en alusión al turismo.

"Y mientras que unos ignoran al turismo y lo demonizan, Andalucía tiene clara su vocación de defender y proteger la principal actividad económica que tenemos en nuestra tierra", ha añadido, a la vez que ha destacado como ejes el apoyo a los municipios, innovación y fortalecimiento del tejido empresarial y diversificación y proyección de Andalucía como destino líder del mundo.

El consejero ha señalado a una subvención nominativa al Ayuntamiento de Málaga por 596.000 euros para la redacción del proyecto de ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, Fycma. Y en materia de Empleo ha destacado las políticas de la Junta en pro del empleo estable y de calidad, la mejora de los niveles de productividad y recualificación de las empresas y la formación profesional de sus trabajadores.