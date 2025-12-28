Cártama (Málaga) intenta recobrar la normalidad tras las lluvias: "Todo ha sido nuevamente muy rápido"

Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en la barriada de Los Cardiales en Cártama tras lluvias, a 28 de diciembre de 2025 en Cártama. - Álex Zea - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Cártama, una de las localidades más afectadas por las lluvias durante esta madrugada, intenta poco a poco recobrar la normalidad. "Todo ha sido nuevamente muy rápido", ha señalado el alcalde, Jorge Gallardo.

Así, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha detallado que continúan las labores de limpieza de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones. Permanecen en la zona efectivos del Infoca, Protección Civil, operarios del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos.

"Se está trabajando, intentando atender todas las incidencias que ha habido en la zona, entre otras, de calle Pizarra y calle Marbella, que es donde más incidencias hemos tenido", ha precisado el regidor, que ha añadido que se está ayudando a los vecinos a limpiar viviendas y negocios.

Por tanto, ha dicho que se "intenta recobrar la normalidad, si se puede buscar la normalidad". "Ahora mismo está un poco más limpio, pero hay unos 40 vehículos afectados, más de 80 viviendas afectadas, también farmacias, peluquerías, quioscos, talleres, tiendas, colegios...". "Está en una zona muy concentrada, pero la verdad que es catastrófica", ha agregado el regidor.

Durante la noche, la "incertidumbre" ha estado presente, ha indicado el alcalde, que ha recordado que en la mañana de este sábado ya activó la prealerta del plan de emergencia y "ya lo veíamos venir nuevamente".

"Todo ha sido nuevamente tan rápido de amarillo a naranja y de naranja a rojo en un salto y de rojo a estar inundado pues en 20 minutos; ha sido todo muy rápido", ha abundado.

Por otro lado, Gallardo ha explicado que ha hablado este domingo con el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en relación con la solicitud de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil.

El alcalde sigue sobre el terreno coordinando y atendiendo las necesidades de los vecinos y vecinas afectados. Actualmente todos los accesos a la localidad se encuentran operativos, aunque desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución por la acumulación de barro en algunas zonas.

Por otro lado, cabe recordar que durante la madrugada "la situación más delicada" se ha dado en el río Guadalhorce a su paso por la localidad de Cártama, tanto es así que el calado alcanzó el máximo histórico de 5,80 metros a las 00.55 horas --nivel rojo--, superando los 5,52 metros del pasado marzo de 2025.

De hecho, todo fue "muy rápido", más de cinco metros en solo dos horas y en caudal se superaron los 1.000 m3/sg. Asimismo, han detallado que a las 22.17 horas, desde el SAIH se envió mensaje de alerta en Cártama a Emergencias; a las 23.00 horas, el nivel había subido a 4,14 metros (nivel naranja); y sobre las 00.55 horas, se alcanzó el nivel máximo de 5,80 metros (nivel rojo). Más tarde, sobre las 04.00 horas, la tendencia era de descenso. Actualmente, el nivel actual es de 3,20 metros (nivel amarillo).