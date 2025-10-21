Andalucía aprobará la próxima semana sus presupuestos para 2026 con 51.597 millones: "Es posible porque hay estabilidad"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la próxima semana se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, que ascenderá a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.

Así lo ha anunciado Moreno durante su intervención en el Foro ABC, celebrado en Sevilla, donde ha defendido la "estabilidad" que existe en Andalucía con un gobierno del PP-A con mayoría absoluta que ha hecho posible la aprobación en la legislatura, año tras año, de los presupuestos de la comunidad, "en tiempo y forma".

"Todo esto es posible porque hay un gobierno estable, sereno y sensato, y el día que no haya estabilidad muchos de los ingredientes de los que estamos hablando ahora desaparecerán", ha indicado Juanma Moreno, quien ha recordado que, desde que es presidente, su gobierno ha elaborado ya siete presupuestos.

Ha indicado que el presupuesto de 2026, del que se prevé un tercio para la sanidad pública, contará "con más recursos a pesar de haber bajado los impuestos, porque hemos recaudado más y porque hay más actividad económica en Andalucía".

Ha defendido la "apuesta decidida" de su gobierno por la sanidad pública y ha querido dejar claro que él no se "esconde" ante los problemas que puedan surgir, sino que siempre intenta "ir de cara en todos los ámbitos".

Juanma Moreno ha señalado que en los últimos años se ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructura y equipamiento, con 3.000 millones, y por "primera vez en la historia estamos por encima de la media de España en gasto en sanidad por habitante, con 1.765 euros en 2025, después de ser los últimos" con los anteriores gobiernos del PSOE-A.

Asimismo, se ha referido al aumento en el número de profesionales sanitarios, casi un 30%, y ha anunciado que el Presupuesto andaluz de 2026 contemplará la contratación de 4.371 profesionales sanitarios más, de los que unos 1.200 de ellos van a ser médicos, incluidos los MIR, para seguir avanzando "hacia la mejor atención sanitaria posible".

Y de forma inmediata, según ha añadido, "con un esfuerzo extra, se va a contratar a 2.292 de esos profesionales antes de que acabe el año".