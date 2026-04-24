Andalucía dará hasta 50.000 euros en ayudas a empresas de videojuegos, e-games, realidad virtual y metaverso

Archivo - Ambiente en el San Diego Comic-Con Málaga 2025. A 26 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a la que está adscrita la Agencia Digital de Andalucía (ADA), tiene previsto convocar ayudas de hasta 50.000 euros para las empresas andaluzas dedicadas a los videojuegos, e-games, realidad virtual y metaverso. Serán ayudas en régimen de concurrencia no competitiva y el objeto de la subvención es "fomentar la presencia de empresas del sector del videojuego contribuyendo al fomento de la industria creativa, cultural; al desarrollo económico y social y a la generación de empleo en dicho sector".

Así figura en la propuesta de cuadro resumen de las bases reguladoras publicada por la Consejería junto con el proyecto de la que será la primera orden de ayudas para este colectivo industrial. Las ayudas irán destinadas a la creación, inicio de actividad y consolidación de empresas para "aumentar la visibilidad del sector andaluz, aumentando el emprendimiento y la transformación estratégica del sector mediante la preproducción, producción y distribución de videojuegos en los que se incorporen elementos distintivos relacionados con el patrimonio histórico, humano, cultural, medioambiental y floclórico de Andalucía", figura en la documentación consultada por Europa Press.

Los gastos subvencionables, hasta un máximo del 100%, son los de constitución y primer establecimiento; de personal directamente relacionado con la realización del proyecto; costes asociados al alojamiento del estudio en centros de incubación o de participación en programas de aceleración desarrollados en la comunidad o de forma telemática; costes asociados a la compra o adquisición de licencias o derechos de propiedad intelectual; compra de modelos 3D, archivos de audio, imágenes u otros archivos; gastos relacionados con la adquisición de equipamiento tecnológico o aplicaciones informáticas; gastos por la contratación de servicios especializados para la comercialización de los videojuegos y gastos de viaje para la participación en ferias especializadas, entre otros.

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses, que se computará desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro. La ADA argumenta que la base de la industria del videojuego, e-games, realidad virtual y metaverso es la innovación en bienes y servicios que generan "gran cantidad de activos de propiedad intelectual". Igualmente, defiende que este sector juega "un papel fundamental" en la "preservación y promoción de la cultura de Andalucía, tanto dentro como fuera de ella".

"Esta potente industria --continúa el borrador de la orden-- crea empleo, atrae inversiones y estimulada la economía local a través del turismo y el consumo, incrementando el atractivo de las ciudades para residentes, trabajadores, empresas, visitantes, emprendedores y empresarios de otros sectores de actividad". El sector del videojuego concretamente cuenta en Andalucía con 65 estudios de desarrollo y 18 centros de formación acaparando el 13% de los estudios activos en España. Una cifra que posiciona a la comunidad andaluza como el tercer polo de producción de videojuegos en España, sólo por detrás de Cataluña y Madrid, y que representa un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales respecto al año 2018, cuando Andalucía concentraba el 9% de todos los estudios en activo del país.