Andalucía extiende el Pacto por la Conciliación y la Corresponsabilidad con la adhesión de Cesur

La consejera de Inclusión Social, Loles López, y el presidente de Cesur, José Manuel González, - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) se ha adherido este martes al primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad que impulsa la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con el objetivo de promover "un cambio de cultura" en todos los sectores de la sociedad con respecto al reparto de tareas y de los cuidados y, de esta forma, avanzar hacia la igualdad real y efectiva en Andalucía.

La titular de Inclusión Social, Loles López, y el presidente de Cesur, José Manuel González, han firmado en la sede de Cesur este acuerdo, reforzando así la implicación del tejido económico andaluz en el impulso a las políticas de conciliaicón y corresponsabilidad. En su intervención, la consejera ha destacado que la educación "es la herramienta más potente que tenemos para avanzar en igualdad" y ha recordado que este lunes y martes se está celebrando en Torremolinos (Málaga) el VI Congreso de Coeducación, un foro de trabajo conjunto con la comunidad educativa para "impulsar herramientas que permitan educar en igualdad desde edades tempranas".

En esta misma línea, ha continuado la consejera y recogido la Junta en una nota, "nació en 2024 el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, dotado con 44 millones de euros y 55 medidas que se desarrollan de forma transversal en todas las consejerías, acciones que se han complementado este curso escolar con la gratuidad de la educación infantil para niños de 2 años, una medida que beneficia a miles de familias andaluzas". López ha subrayado que el pacto "es un documento vivo, que actualmente se encuentra en fase de revisión, tanto de las medidas a implantar como de la inversión a realizar por parte del conjunto del Gobierno andaluz".

Ya se han sumado a este pacto la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), las universidades públicas andaluzas, la compañía energética internacional Moeve, en el ámbito deportivo el Sevilla FC y el Cádiz CF, así como el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Universidad Loyola, instituciones a las que ahora se suma Cesur.

Convencida de que "sin conciliación y corresponsabilidad nunca alcanzaremos la igualdad real", la titular de Inclusión social ha afirmado que el pacto, más allá de las medidas, "persigue un cambio profundo de cultura con la implicación de toda la sociedad". "No podemos hablar de una sociedad avanzada, justa y moderna si no se avanza decididamente en igualdad", ha aseverado.

En este sentido, la consejera ha agradecido expresamente la adhesión de CESUR, al que ha calificado como "un referente del ámbito empresarial" y ha valorado el compromiso del Círculo de Empresarios del Sur de España "para seguir avanzando en la conquista de la igualdad real y efectiva".

Por su parte, el presidente de Cesur, José Manuel González, ha destacado que la importancia de este acuerdo como una herramienta de cohesión social y empresarial. González reconoce que, aunque la sociedad aún arrastra desigualdades históricas, estas deben paliarse "con el relevo generacional y con la ayuda de estímulos y compromisos firmes como el que hoy suscribimos". Asimismo, ha hecho hincapié en que este compromiso beneficia al conjunto de la sociedad, subrayando la implicación activa de las empresas que forman parte de la asociación.

"En Cesur representamos a más de 250 empresas del sur que ya están muy comprometidas con programas de emprendimiento femenino (Wow.up), juvenil (I'm Growlaber) y de salud mental. Para nosotros, adherirnos a estas prácticas es algo natural; es fundamental que tanto empresarios como trabajadores tengamos ideas claras sobre cuestiones que son absolutamente lógicas y necesarias para el progreso de nuestra tierra", ha concluido.