Andalucía pide el aplazamiento del CPFF por "falta absoluta de transparencia y de datos": "Es una trampa"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz, junto al resto de ejecutivos autonómicos del PP, ha solicitado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el aplazamiento al menos hasta septiembre de la reunión prevista este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por una "falta absoluta de transparencia y de datos".

Así lo ha manifestado en un audio, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha explicado que así se le ha solicitado al ministro por carta de todas las comunidades gobernadas por el PP.

Ha querido dejar claro que Andalucía quiere que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica, como viene reclamando desde hace años, pero no van a aceptar que se intente "imponer" un nuevo modelo "a toda prisa, a espaldas de la mayoría, mediante un mero trámite y una trampa fruto de un pacto bilateral exclusivo con el independentismo catalán, en concreto, con Esquerra Republicana".

"Un modelo que está cerrado unilateralmente y que quiebra el principio fundamental de igualdad entre todos los españoles y vulnera la propia Constitución", según España, quien ha denunciado la falta absoluta de transparencia y de datos" de cara a la reunión de mañana del CPFF.

"A día de hoy se nos sigue ocultando una información técnica que es esencial, las simulaciones completas y los cálculos reales de cómo afectará este reparto a los recursos de los andaluces", según Carolina España, quien se ha referido también a la "falta de tiempo" y al "desprecio a las alegaciones" que ha habido.

Ha expuesto que la documentación ha llegado a las comunidades "hace tan solo tres días hábiles y es materialmente imposible analizar reformas estructurales de esta envergadura en este plazo". "Esto demuestra que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna intención de escuchar ni de debatir las propuestas de las comunidades autónomas", ha recalcado.

Asimismo, se ha referido a la "incertidumbre presupuestaria" que existe en este momento, ya que no se puede abordar una reforma del sistema, que va a condicionar la financiación de la sanidad, de la educación o de la dependencia durante décadas, "en un escenario sin presupuestos generales del estado actualizados y sin objetivos de estabilidad".

"Una reforma con tanta trascendencia exige rigor, datos completos, lealtad institucional y un debate que sea multilateral y sincero. Las cosas no se pueden hacer de esta forma, mal y corriendo, simplemente para que (Pedro) Sánchez siga cediendo al chantaje de los independentistas para poder mantenerse un día más en el sillón de la Moncloa", según ha señalado la consejera andaluza.

Ha considerado que, por "respeto" a Andalucía y a todos los ciudadanos, el Gobierno de España tiene que frenar "este despropósito", aplazar la reunión del CPFF y facilitar "toda la información de forma transparente".

Carolina España ha insistido en el rechazo a este nuevo sistema que se ha puesto sobre la mesa, que "diseñó" María Jesús Montero como ministra de Hacienda y que ahora "ha retomado" el nuevo ministro Arcadi: "Es un traje a medida del independentismo y un sistema por el que los andaluces recibirían al año 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña y 143 euros menos que la media".