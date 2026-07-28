El Gobierno saluda que Andalucía pida aplazar el CPFF si es para "meditar" los beneficios de la nueva financiación

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este martes que "bienvenido sea" el aplazamiento que ha solicitado la Junta en relación a la fecha de celebración de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este miércoles, 29 de julio, en Madrid, si sirve para "meditar" acerca de los "beneficios" que aporta a la comunidad autónoma el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda.

En una atención a los medios enmarcada en una rueda de prensa en Sevilla sobre obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que se están ejecutando, el delegado se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas al hilo de la solicitud que el Gobierno andaluz, junto al resto de ejecutivos autonómicos del PP, ha trasladado al ministro de Hacienda, Arcadi España, para aplazar al menos hasta septiembre la referida reunión del CPFF prevista para este miércoles, por una "falta absoluta de transparencia y de datos", según alegan las comunidades gobernadas por los 'populares'.

Pedro Fernández ha comenzado indicando que desconocía "el motivo por el que se solicita el retraso" de esta reunión del CPFF por parte de los consejeros 'populares' de Hacienda, y a renglón seguido ha reivindicado que el modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno central es "muy bueno para Andalucía".

En esa línea, el delegado ha sostenido que supone "una oportunidad histórica importante después de tantos años de caducidad del vigente modelo de financiación autonómica", en tanto que significa para Andalucía "un revulsivo y un impulso de 5.700 millones de euros más adicionales cada año", según ha valorado.

Pedro Fernández ha puesto de relieve que ese incremento de financiación para Andalucía "permitiría mejorar sustancialmente aquellas competencias autonómicas que tienen que ver con la salud, con la educación de las personas", o con "la ayuda a las más necesitadas" a través del sistema de dependencia, así como "con ese derecho constitucional que tanta necesidad hay de desarrollarlo en Andalucía, que es el derecho a un acceso a una vivienda digna", ha añadido.

En ese punto, el delegado ha comentado que si el aplazamiento que ha pedido la Junta "sirve para meditar y considerar en este caso concreto para Andalucía los beneficios tan importantes que supondría" dicha reforma del sistema de financiación, teniendo en cuenta que esta región sería "la comunidad más beneficiada, bienvenido sea si es para eso, si es la razón y el motivo" de esa petición de posponer la fecha de la reunión del CPFF.

En todo caso, el delegado del Gobierno ha aprovechado la ocasión para pedirle "otra vez, de nuevo", al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no puede renunciar a 5.700 millones de euros más para mejorar la vida de los andaluces, porque ese es un derecho que le pertenece a los andaluces, y no puede primar el interés partidista al interés general", según ha zanjado Pedro Fernández.