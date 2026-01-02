Andalucía reabrirá el próximo 13 de enero el plazo de solicitudes de ayudas del Bono Alquiler Joven

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en una atención a medios. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía reabrirá el plazo de nuevas solicitudes de ayudas al Bono Alquiler Joven, una vez que se han ampliado los fondos con otros 34,2 millones de euros. El plazo se reabrirá el próximo 13 de enero a las 16,00 horas y se cerrará de forma provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes. Hay que tener en cuenta que la bolsa actual ya cuenta con 8.500 solicitudes correspondientes a 2025 que ya han sido tramitados.

Así lo ha adelantado la Consejería en una nota de prensa. El Gobierno andaluz, en previsión de que llegarían más fondos estatales para las ayudas del Bono Alquiler Joven, diseñó hace años las bases reguladoras de estas subvenciones para que se pudiera abrir y cerrar de forma provisional en función del número de solicitudes y del presupuesto disponible. De esta manera, la Junta agiliza con esta fórmula una tramitación que, como se comprobó en la primera edición, es "compleja" por los criterios impuestos desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta convocatoria, con ayudas de 250 euros mensuales, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal.

Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia. Los solicitantes aportarán en la documentación un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constata en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado.

Ante las posibles dudas, la Consejería de Fomento ha publicado en su web un manual para rellenar la solicitud y documento de preguntas frecuentes. La Consejería de Fomento ha propuesto con estos fondos que se reabra el plazo de presentación para 15.000 solicitudes nuevas, teniendo en cuenta que ya se han analizado durante el 2025 otras 8.500 solicitudes más.