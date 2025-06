Andalucía Trade valora la atención postinversión como "clave" para consolidar las inversiones extranjeras a largo plazo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha puesto en valor este jueves la atención postinversión, conocida como servicio Aftercare, como "la clave andaluza para consolidar la inversión extranjera a largo plazo". Así lo ha hecho en el foro Aftercare, celebrado en Sevilla y organizado por Cities&Collaboration Ltd, entidad británica especializada en Aftercare, en colaboración con Andalucía Trade.

En una nota de prensa, la Junta ha informado que en Andalucía las desinversiones se han vuelto a mantener en niveles relativamente bajos en 2024 (68,6 millones), bajando un 21% respecto a 2023, en fuerte contraste con la media de España, donde la desinversión ha crecido un 98,41% (se han desinvertido 14.056 millones de euros).

Durante su intervención, con la que ha inaugurado el foro, Castro ha destacado el servicio Aftercare que presta Andalucía Trade como "fundamental" para consolidar parte de la atención al inversor que ofrece esta agencia a través de la iniciativa Invest in Andalucía, "un ámbito al que dedicamos más de la tercera parte del esfuerzo completo del servicio, y que está avalado por el resultado diferencial que arroja Andalucía", ha señalado, añadiendo que en 2024 "se ha atendido más de 70 consultas de 60 empresas extranjeras instaladas en Andalucía".

La Junta ha explicado que 'Invest in Andalucía' es la propuesta de valor de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de Andalucía Trade, para captar inversión extranjera en la región.

Por ello, ha indicado que sus servicios abarcan todas las fases del proceso de inversión. En la fase de planificación se ofrece información "precisa y objetiva" sobre regulación sectorial; situación de la industria y del mercado; asesoramiento y búsqueda de la mejor localización para cada proyecto; información sobre oportunidades de negocio y/o adquisición de empresas; sobre mano de obra disponible; costes laborales y operativos; propiedad intelectual; fiscalidad; así como la obtención de permisos de trabajo y residencia, sobre ayudas y fuentes de financiación aplicables al proyecto.

En la fase de implementación, Andalucía Trade ha organizado y coordinado agendas de reuniones y visitas del inversor a instituciones, empresas, universidades y socios potenciales --financieros y tecnológicos--, organiza las visitas a las localizaciones preseleccionadas e informe y realiza el seguimiento de los permisos y trámites administrativos requeridos para el inicio de su actividad.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha indicado que el servicio de Aftercare es un servicio personalizado a la multinacional establecida en Andalucía mediante el seguimiento a su proyecto, preparación de ofertas concretas a la matriz, así como asesoramiento en potenciales planes de expansión en la región.

No obstante, el responsable de Andalucía Trade ha asegurado que "el servicio de Aftercare no puede estar aislado, debe ser un servicio transversal, debe contar con un equipo multidisciplinar con capacidad de dar cobertura a las múltiples necesidades de los inversores y esa es nuestra propuesta con Andalucía Trade", como es "una puerta de entrada, Invest in Andalucía, con un equipo de más de 300 profesionales especializados en financiación, servicios avanzados, comercio exterior y desarrollo de proyectos empresariales y de innovación empresarial, para dar respuesta a cualquiera de esas necesidades", ha especificado.

LAS EMPRESAS EXTRANJERAS SE QUEDAN EN ANDALUCÍA

Según los datos del Registro Oficial de Inversiones del Ministerio de Economía Comercio y Empresa, las empresas extranjeras se quedan en Andalucía. Al igual que en el año anterior, y en fuerte contraste con los datos nacionales, donde la desinversión ha crecido en 2024 un 98,41% respecto al año anterior --se han desinvertido 14.056 millones de euros--, en Andalucía las desinversiones se han vuelto a mantener en niveles relativamente bajos (68,6 millones) bajando un 21% respecto a 2023, situándose la inversión neta en 2024 en los 769 millones, un 51% más que el año precedente.

Estos datos se han reforzado con el resultado del Barómetro del Clima de Negocios en Andalucía 2024, en el que las empresas extranjeras encuestadas afirman que en 2025 el 87% prevén aumentar o mantener sus inversiones en Andalucía, el 84% su facturación, el 89% su empleo y el 62% sus exportaciones.

Igualmente, la Junta ha destacado "el buen momento que vive la captación de inversiones" en Andalucía, debido a que el Registro de Inversiones ha anotado 837 millones de euros de inversión en 2024 en Andalucía, el segundo mejor registro de la última década, tras el excepcional dato de 2022, con un crecimiento del 41% respecto a 2023 (595 millones) y un 20% superior a la media anual de la última década (2015-2024, 696 millones anuales).

En 2024, Andalucía ha crecido más del doble que España que también alcanza su segundo mejor año, pero creciendo 21,7 puntos por debajo de Andalucía. Este año ha cerrado un sexenio (2019-2024) de "récord histórico", con inversiones del exterior por valor de 5.026 millones de euros, casi el doble de lo registrado en el sexenio 2013-2018 (2.641 millones de euros) y un 54% por encima del que hasta ahora era el mejor sexenio (2007-2012, con 3.265 millones de euros).

