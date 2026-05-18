La App del Plan Romero ya ofrece información actualizada sobre hermandades y caminos del Rocío

La Hermandad del Rocío de Fuengirola (Málaga) a su paso por el municipio de Coria del Río. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía pone un año más a disposición de la ciudadanía de forma gratuita y accesible la aplicación para teléfonos móviles y tabletas del Plan Romero 2026 con toda la información actualizada sobre la ubicación de las zonas de sesteo y pernoctas de las hermandades lo que permite conocer en tiempo real la localización exacta de las filiales, según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, la App puede descargarse para dispositivos IOS y Android (a través de las plataformas de descarga Play Store y App Store) y sus usuarios pueden conocer toda la información relativa a itinerarios, horas de pasos por enclaves estratégicos y datos útiles de las hermandades.

Esta geolocalización en tiempo real es posible gracias al dispositivo GPS que llevan todos los simpecados de las filiales, sistema que ha sido instalado por efectivos del Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) previamente. De esta forma, los usuarios pueden seguir el desplazamientos de las hermandades a través de los caminos. Al mismo tiempo esta herramienta es clave para los operativos que participan en el dispositivo, ya que les permite una rápida identificación del posicionamiento de las comitivas en caso de que se produzcan incidentes en este espacio geográfico.

Además, esta aplicación ofrece una guía de topónimos elaboradas por el Grea en la que se recoge la nomenclatura de localizaciones significativas de los caminos por los que peregrina las 127 filiales rocieras que discurren por los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz. Así, si un usuario lo necesita puede incluir en la aplicación el topónimo que quiera localizar y la app le ofrecerá toda la información necesaria para llegar al lugar. También se ha incorporado la opción de búsquedas predefinidas.

Con la App Plan Romero 2026 los usuarios pueden conocer los movimientos diarios de las omitivas, tanto las que están en camino como las que parten esos días, los lugares de paso, sesteo y pernocta, información sobre la ocupación de los caminos, la localización de las casas de hermandad en la aldea y el seguimiento completo del discurrir de las comitivas.

La App también incorpora un asistente virtual de voz y texto, una herramienta que permite a los usuarios realizar consultas mediante un lenguaje fácil y accesible. Esta opción emplea algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para comprender y contextualizar las conversaciones, lo que le permite brindar respuestas precisas y relevantes en tiempo real. Además, los usuarios también pueden saber cómo llegar al lugar donde se encuentre la hermandad deseada con solo seleccionar su nombre y marcar en Google cómo llegar a ese punto concreto.

SIN INCIDENCIAS RESEÑABLES EN LAS PRIMERAS HORAS

Las primeras horas de activación del Plan Romero 2026 están transcurriendo sin incidencias reseñables. Hasta el momento, EMA 112 Andalucía ha gestionado una docena de avisos, la mayoría en la provincia de Sevilla y relacionados con incidencias de tráfico y consultas informativas de las propias filiales.

Este martes salen 25 filiales: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Almería, Arcos de la Frontera, Cádiz, Castrense, Chipiona, Coria del Río, Isla Mayor, La Algaba, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Marbella, Morón de la Frontera, Olivares, Puerto Real, Punta Umbría, Rota, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Utrera, Valencia, Valencina de la Concepción y Valverde del Camino. Con estas estarán en camino, bajo la supervisión del Plan, un total de 42 hermandades del Rocío.

Además, a través de la App los usuarios tienen a su disposición a las distintas recomendaciones y consejeros que se ofrecen desde EMA 112 para todas aquellas personas que realizan el camino, ya sea a caballo, a pie o con cualquier vehículo. Todo ello con el objetivo de lograr compatibilizar la celebración con la seguridad, el cuidado animal y el respecto al medio ambiente.

En cuanto a las medidas sanitarias, recomiendan beber agua de forma frecuente, evitar excesos en comida y bebida; en caso de ser enfermos crónicos o tener un tratamiento, deben llevar consigo la medicación adecuada, además, en el equipaje no debe faltar un pequeño botiquín con apósitos, analgésicos y repelente contra insectos. El calzado debe ser cómodo y adecuado para el terreno, así como la vestimenta y en ningún caso exponerse de forma prolongada al sol.

Para ello, el 112 ha indicado que es aconsejable llevar la cabeza protegida, usar gafas de sol homologadas y cremas protectoras. Hay que extremar la higiene en la preparación de los alimentos y hay que evitar beber de fuentes o pozos no señalizados. Hay que utilizar sólo mayonesas o salsas envasadas, y reservarlas siempre en frigorífico. Ante cualquier duda sobre el estado de los alimentos, mejor no consumirlos.

Para prevenir incendios, ha señalado que no se debe tirar colillas ni cualquier otro elemento como cohetes que pueda suponer riesgo de incendio. Si se produce un fuego, lo primero es avisar de al 112 y, si existe posibilidad, intentar apagarlo con un extintor, agua o tierra. Desde el 112 insisten también en la necesidad de recoger la basura y no abandonar residuos fuera de los lugares habilitados para su recogida.

EMA 112 recomienda que en los desplazamientos con vehículos se circule a velocidad moderada y, si se conduce, no beber alcohol o tomar otras sustancias que alteren la conciencia. Si circula con vehículo, en los caminos hay que facilitar el paso de los vehículos de emergencia y no utilizarlo en el interior de la aldea, así como hay que aparcar en zonas habilitadas. En todo momento hay que seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y de la Jefatura Provincial de Tráfico.

A los animales, hay que ofrecerles una alimentación adecuada, atención veterinaria, descanso, procurarles higiene y tratarlos con respeto. Si se transportan, debe hacerse en buenas condiciones higiénico-sanitarias, con espacio suficiente y bastante agua y comida. En ningún caso se debe someter a un animal a un esfuerzo excesivo, inapropiado ni abandonarlo.

En la App también se ofrece un tríptico del Plan Romero 2026, un plano de la aldea, las normas del Espacio Natural de Doñana e información del Consorcio de Transportes de Huelva y de Sevilla, así como el acceso a la guía didáctica con recomendaciones ante grandes concentraciones elaboradas por EMA 112.

Ante cualquier emergencia, el Servicio de Emergencias ha recordado que el principal consejo es mantener la calma, llamar al teléfono 112 y dejarse guiar por las preguntas que realice el gestor que atenderá la llamada, lo más importante es indicar qué ocurre y dónde.