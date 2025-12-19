El Área Sanitaria Sur de Sevilla corona a sus Reyes Magos y premia la ornamentación navideña

Acto de coronación de los Reyes Magos y de entrega de premios a la ornamentación navideña en el Hospital de Valme. - HUV

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El acto navideño donde se da a conocer los rostros de Cabalgata del Área Hospitalaria de Valme, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha convertido en una cita emotiva cada año. Se desvela y corona a los profesionales que serán los protagonistas el próximo día 4 de enero en una jornada que anticipa la ilusión del Día de Reyes enclavada en la línea de humanización del Área Sanitaria Sur.

En sí, la ocasión incluye tres eventos celebrados en el salón de actos del Hospital de Valme con la intervención de la directora gerente de dicha área sanitaria, Inmaculada Vázquez. Además de la coronación del séquito real, se premia a las mejores ornamentaciones navideñas de sus centros y se obsequia a los tres menores que han ganado en el concurso de felicitaciones navideñas de la Escuela de Pediatría, detalla en un comunicado.

El acto de coronación designa a los Reyes Magos, la Estrella de la Ilusión y los seis pajes en un acto celebrado en el Hospital Universitario de Valme con una encomienda muy especial: llevar ilusión y esperanza a todos los pacientes y sus familias que, por motivos de salud, están fuera de sus hogares y se encuentran en el entorno hospitalario.

La coronación ha nombrado Estrella de la Ilusión a la supervisora de enfermería de Maternidad Victoria Rodríguez. Seguidamente, el Rey Melchor y su séquito proceden del Hospital El Tomillar: el enfermero Manuel Jesús Caballero encarnará al Rey Melchor; mientras que la celadora Mª del Mar Blanco y la profesional de Limpieza Nuria Hernández serán sus pajes. Por su parte, Gaspar está representado por profesionales del Hospital de Valme.

Asimismo, el internista José del Valle será el Rey Gaspar, mientras que estará acompañado por sus pajes la administrativa Eva María Carrera y el TCAE de Pediatría Jesús Martín. Finalmente, el Rey y séquito de Baltasar estará representado por Atención Primaria: este Rey Mago será la directora del centro de salud El Rancho de Morón de la Frontera y sus pajes la enfermera del centro de salud Nuestra Señora de la Nieves de Los Palacios Ana María Montero y la administrativa del centro de salud San Hilario de Dos Hermanas María Coronel.

La avanzadilla corresponderá al Cartero Real del Área Sanitaria Sur de Sevilla, cuyo acto tendrá lugar este año en el centro de salud Doña Mercedes de Dos Hermanas. El Visir Real estará encarnado por el enfermero José María Ponce y su paje por la médica de Familia Carmen Del Moral. Radiodiagnóstico, Microbiología y Comunidad Terapéutica de Salud Mental.

CONCURSO DE BELENES

Por otra parte, la novena edición del Concurso de Belenes y Ornamentación Navideña ya tiene a sus tres ganadores de una iniciativa que persigue reconocer la implicación de los servicios y centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla en la humanización de los espacios durante unas fechas tan entrañables.

El servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Valme repite en primer lugar, en segundo lugar el Laboratorio de Microbiología y en tercer lugar un servicio que siempre está en el tándem la Comunidad Terapéutica de Salud Mental del Hospital El Tomillar.

De este modo, y de forma consecutiva durante nueve años, los profesionales de los centros de atención hospitalaria y de atención primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur "derrochan solidaridad potenciando espacios más cálidos en consonancia con la humanización asistencial". Se engalanan los espacios convirtiéndolos en más acogedores y carácter festivo de la Navidad.

La ornamentación de los espacios da rienda a la originalidad con recursos de reciclado, utilización de material característico en cada servicio y un sinfín de manualidades. Trineos, árboles de Navidad, estrellas de ilusión, misterios o Reyes Magos apuntando su visita con camellos decoran los rincones de los centros de este área sanitaria.

PREMIOS CONCURSO INFANTIL DE FELICITACIONES

La convocatoria de este viernes ha reunido a los ganadores del concurso infantil de felicitaciones navideñas. Es una tradición en las actividades programadas en el servicio de Pediatría, trabajado en su Escuela con las profesoras y donde se premia la originalidad y la participación en esta iniciativa.

La Comisión Sonrisa, organizadora de las actividades navideñas, ha hecho entrega de tres premios por tramos de edad: Andrea de 5 años de edad, Adela de 9 años y Belén de 12 años.