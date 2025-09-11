Los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria Sur de Sevilla contarán con una treintena de electrocardiógrafos

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla contarán con una treintena de electrocardiógrafos "de última generación", una adquisición financiada con una inversión de 109.000 euros a través de los fondos del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) del Ministerio de Sanidad de España, destinados a la renovación y ampliación del equipamiento tecnológico sanitario.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, este equipamiento está dotado de un software que permite la visualización simultánea de hasta tres pruebas diferentes, lo que facilita un diagnóstico comparativo más ágil y preciso.

Asimismo, los equipos integran un sistema de gestión electrocardiográfica conectado con Diraya, la historia clínica digital única del Servicio Andaluz de Salud, y compatible con los sistemas instalados en otros centros y hospitales del sistema público andaluz.

Entre sus características técnicas, destaca una pantalla táctil de fácil manejo, que agiliza el trabajo de los profesionales sanitarios y se adapta a los entornos sanitarios actuales, además de un diseño compacto y desplazable que favorece la movilidad dentro del centro de salud, entre otros.

Desde el punto de vista clínico, estos electrocardiógrafos incorporan algoritmos avanzados para el análisis de síndromes complejos, como el coronario agudo, que permiten la identificación rápida de valores críticos y la toma de decisiones basadas en datos clínicos validados.

Además, permiten enviar los resultados en línea de forma segura, garantizando tanto la rapidez como la protección de la información.

Por su parte, la directora gerente del área, Inmaculada Vázquez, ha enmarcado que la actuación "supone un importante avance en el abordaje de patologías cardiovasculares en el primer nivel asistencial y consolida nuestra apuesta por la calidad asistencial".

El 'Plan MINAP' es un programa del Ministerio de Sanidad de España destinado a mejorar las infraestructuras de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, atendiendo las necesidades materiales que suponen la ampliación y renovación del equipamiento clínico de este ámbito asistencial.