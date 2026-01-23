La Consejería de Cultura abre la convocatoria a artistas flamencos para participar en el Circuito Andaluz de Peñas

Circuito Andaluz de Peñas Culturales - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha publicado la convocatoria para la creación del Catálogo de Artistas Flamencos que participarán en el Circuito Andaluz de Peñas 2026.

Las bases de la convocatoria están recogidas en el BOJA y se podrán presentar propuestas hasta el próximo 13 de febrero a través de la Ventana Electrónica de la Junta de Andalucía, según ha señalado la institución en una nota de prensa.

La convocatoria está dirigida a artistas flamencos, con carácter privado, constituidos en alguna de las figuras empresariales previstas por la ley.

Las propuestas deberán incluir el currículum del artista así como la duración de la propuesta que presentan para el programa y su ficha artística.

Será una Comisión Asesora formada por un representante de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, un asesor del Instituto Andaluz del Flamenco y tres expertos en las modalidades de cante, toque y baile quien estudiará las solicitudes presentadas y seleccionará a los artistas que se incluyan en el Catálogo para el Circuito Andaluz de Peñas.

En este sentido, la elección se regirá siguiendo criterios de calidad artística, trayectoria, interés, proyección futura y adecuación de la propuesta presentada para el Circuito. La convocatoria regula, además, los cachés para cada una de las propuestas.

Si los recitales se realizan dentro de la provincia de procedencia del artista, se abonarán 1.000 euros para las propuestas de baile y 800 euros en las de cante y toque; mientras que si el recital se programa fuera de la provincia de procedencia del artista, los cachés serán de 1.200 euros para las modalidades de baile y de cante y 1.000 euros para la de toque.

Toda la información, modelos de solicitud y anexos están disponibles en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Por su parte, el Circuito Andaluz de Peñas es un programa que refuerza la identidad cultural andaluza y promueve el flamenco en sus distintas manifestaciones.

En su pasada edición, contó con 225 recitales de cante, baile, toque y otros instrumentos en 224 peñas andaluzas de 182 localidades andaluzas. De ellas, 170 fueron de cante, 38 de baile, 13 de toque y cuatro de otros instrumentos, concretamente de piano y fagot flamenco. En el programa completo intervinieron 472 artistas.

El ciclo tiene su punto de partida en la firma de convenios de colaboración con cada una de las federaciones provinciales, con el objetivo de favorecer el acceso de la ciudadanía a la cultura y contribuir a la divulgación del flamenco a través de programas y actividades culturales.