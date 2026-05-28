El Cuervo (Sevilla) celebra su Romería 2026 bajo el título de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañado por el alcalde de El Cuervo de Sevilla, José Manuel Oliva, y el concejal de Servicios Operativos, Fiestas y Sostenibilidad Medioambiental, Silvestre Castells. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañado por el alcalde de El Cuervo de Sevilla, José Manuel Oliva, y el concejal de Servicios Operativos, Fiestas y Sostenibilidad Medioambiental, Silvestre Castells, ha presentado, en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, la 66 edición de la Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario que se celebra este año ya como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía los próximos 30 y 31 de mayo.

Ricardo Sánchez, tras felicitar a la localidad y resaltar el especial carácter que cobra esta edición, ha subrayado que la concesión de este título es, "sin lugar a duda, un reconocimiento al trabajo, la pasión y fe de varias generaciones de cuerveños". "El Gobierno de Juanma Moreno siempre ha apostado por nuestros pueblos, defendiendo la identidad propia de cada uno de ellos", ha matizado el responsable de la Junta en Sevilla.

Así, según ha explicado la Junta en una nota, el pasado 22 de diciembre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en su número 245 declaraba oficialmente la Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, destacando su valor como expresión de la tradición popular andaluza y su creciente repercusión turística dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.

El delegado de la Junta en Sevilla ha explicado que la Romería de El Cuervo es emblema de la localidad, donde "se une devoción y fervor en unos días únicos de peregrinación, de convivencia como una gran familia, viviendo la cultura de una manera especial, con una idiosincrasia singular como pueblo que ha defendido sus tradiciones".

Asimismo, Sánchez ha concluido resaltando que Andalucía se ha convertido en la primera región de España en activar una línea de apoyo específica a la conservación, protección e inventario del legado religioso y el arte sacro. Y ha reconocido el esfuerzo colectivo de generaciones que han sabido mantener viva esta fiesta popular en donde anualmente participan más de 15.000 personas, de los que el 30% son foráneos.

La fiesta en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, que se celebra en el parque Rocío de la Cámara cerca de la Laguna de Los Tollos, une pasado, presente y futuro en torno la fe, cultura e identidad de un pueblo, claves para mejorar en sociedad. La Romería en honor a la patrona de la localidad cuerveña, arrancó en 1960 y se ha celebrado de forma ininterrumpida, salvo los años 2020-2021, el último fin de semana de mayo.

Por su parte, el alcalde de El Cuervo de Sevilla tras agradecer el respaldo de la Junta de Andalucía, ha destacado el gran esfuerzo colectivo que ha posibilitado la obtención del título de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

En palabras Oliva, era "un reto conseguir esta declaración porque para la localidad es el evento más multitudinario e identitario". "La Romería es patrimonio inmaterial, cultural del pueblo y, sin lugar a dudas, el principal activo del que nos sentimos sumamente orgullosos", ha puntualizado.

José Manuel Oliva ha detallado que el evento se celebra en el parque Rocío de la Cámara, en donde se encuentra ubicada la Ermita que acoge, desde la inauguración de la misma, en 1992, a la imagen de la Virgen del Rosario y a los miles de peregrinos que la acompañan desde la Iglesia de San José, en el centro de la localidad.

La Virgen, a su salida de la iglesia, va acompañada por 70 carrozas que participan de forma anual en un concurso que premia la mejor engalanada. Este año se ha mejorado toda la señalítica informativa del parque y ampliado la seguridad, recuperando la policía local a caballo.

Asimismo, ha invitado a participar y vivir de esta fiesta tan arraigada en el pueblo en donde este año Canal Sur retrasmitirá en directo la Misa de Romeros, a las 10,00 horas del domingo 31 de mayo. Un hecho de especial relevancia que pone de manifiesto la repercusión que tiene ya la declaración de la Romería como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, ha concluido el alcalde de El Cuervo.