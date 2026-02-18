Autorizada la vuelta a casa de los vecinos de otras 80 viviendas en Grazalema (Cádiz)

Vecinos de Grazalema volviendo a sus hogares el pasado lunes. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha anunciado la reducción del área de exclusión en Grazalema (Cádiz) con la autorización de vuelta a casa de 65 vecinos de otras 80 viviendas, según una publicación en su cuenta oficial de redes sociales recogida por Europa Press.

Además, ha señalado que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos acompaña a los afectados casa a casa para ratificar los informes técnico-científicos.

Cabe recordar que el pasado lunes, tras once días desalojados de sus casas por los efectos del temporal, se autorizó el regreso de los vecinos de 1.342 viviendas que se ubican en zonas consideradas por los informes técnicos como aptas, lo que suponía "el 80% de los vecinos de este municipio gaditano, prácticamente la mayoría", apuntaba el consejero de la Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El municipio de Grazalema cuenta con un número aproximado de 1.619 viviendas, de las que 1.342 ya pudiero volver a principios de esta semana y a las que se suman ahora otras 80 que que en principio habían quedado excluidos.

A petición de la Agencia Emergencias de Andalucía, y dentro del Convenio de Colaboración con el área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el pasado jueves se desplazó a Grazalema un equipo de investigadores para realizar unas primeras pruebas técnicas, mediante escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, con el objetivo de investigar el subsuelo de las principales calles del municipio.

Sobre el terreno ya se encontraban desde el 6 de febrero, también a petición de la EMA, científicos del equipo Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que han estado trabajando de forma ininterrumpida en todo el entorno de la serranía con 14 técnicos en acción directa y 34 en Gabinete.

El trabajo ha contado también con las patrullas de drones de la EMA, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la base oriental y occidental, que de forma coordinada con el equipo científico han venido haciendo vuelos de reconocimiento en las zonas, un trabajo para el que también se ha contado con Agentes de Medio Ambiente.

El trabajo conjunto se ha realizado de forma coordinada con el objetivo de conseguir la mayor información posible del estado en que se encuentran los lugares que han sido más castigados por las lluvias, desprendimientos, corrimientos de tierra y grietas, entre otros. Todo ese trabajo de estudio técnico ha dado sus frutos con la vuelta escalonada y coordinada de unos vecinos que durante once días tuvieron que abandonar sus hogares.