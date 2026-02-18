Gobierno mantendrá la vigilancia con Guardia Civil en las viviendas que siguen desalojadas en Grazalema (Cádiz)

Escenarios de la localidad gaditana de Grazalema recuperando la normalidad, tras haber estado completamente inundados, por las fuertes lluvias con las que el temporal golpeó al municipio. A 16 de febrero de 2026 en Grazalema. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este miércoles que la Guardia Civil va a mantener la seguridad en Grazalema, reforzando la vigilancia en las viviendas de este pueblo de la sierra de Cádiz que siguen desalojadas al encontrarse en la llamada "zona de exclusión", después de que este lunes se permitiera la vuelta del 80% de la población local tras 11 días evacuados.

En una rueda de prensa desde Grazalema, el delegado ha explicado que se va a mantener esta seguridad con presencia de efectivos de la Guardia Civil "reforzando y sabiendo que es un momento complicado, delicado, extraordinario y singular, y por lo tanto hay que darle un tratamiento también extraordinario y singular".

Por lo tanto, ha continuado, "máxima vigilancia para que la seguridad ciudadana y sobre todo la atención a esas viviendas que permanecen vacías siga en activo como lo ha estado hasta este momento", en referencia al dispositivo que se ha desarrollado durante todos estos días en Grazalema para evitar robos y hurtos en las viviendas que tuvieron que dejarse con las puertas abiertas en muchos casos para permitir la salida del agua y el trabajo de los técnicos.

Pedro Fernández ha recordado que el Gobierno estuvo "desde el minuto uno" desplegando "más de 10.000 efectivos", que han estado al servicio de la dirección de la emergencia al mando de la Junta de Andalucía, "sin escatimar ningún tipo de esfuerzos" con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Ahí hemos estado en ese momento tan difícil, tan duro de evacuación, con todos los medios, incluyendo también ese equipo tan importante que ha sido el de geólogos, que junto con otros técnicos están todavía valorando la situación", ha señalado, recordando que han sido estos profesionales los que determinaron el lunes la vuelta de la mayoría de los 1.600 vecinos que "se vieron obligados a tener que dejar su municipio y que están volviendo progresivamente".

En ese sentido, ha esperado que "pronto, y a partir de hoy, que vuelva a haber reuniones, inspecciones sobre el terreno y valoraciones técnicas, se puedan ir recuperando también a otras personas que puedan estar ya en sus domicilios porque se aseguró justamente el volver a los mismos".

De hecho, la Junta de Andalucía ha anunciado ya que se reduce el área de exclusión en Grazalema con la autorización de la vuelta a casa de 65 vecinos de otras 80 viviendas que seguían desalojadas.

Por su parte, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, se ha referido a "la alegría" que supuso poder volver al pueblo el pasado lunes para buena parte de sus vecinos, aunque con la sensación "agridulce" de que "queda todavía trabajo por hacer".

"Teníamos muchas ganas de volver al pueblo pero volver ha supuesto reencontrarnos con aquel pueblo que dejamos y, en muchos casos, con muchos daños en viviendas, en negocios, en comercios", ha expresado, incidiendo en "la necesidad de arrancar una actividad que era importantísima" como "ese flujo turístico que tenemos en Grazalema y del que dependían muchas familias".

El alcalde ha agradecido los medios que, junto al ayuntamiento, trabajaron en la zona y que fue "esencial" los días 4 y 5 de febrero. Además, ha recordado "los condicionantes" que marcaron los técnicos que han trabajado en la supervisión del acuífero, en la zona del subsuelo, para aquella evacuación inmediata.

"Ha habido un trabajo importantísimo que quiero agradecer hoy en presencia del delegado, con esos medios del Gobierno a través de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en nuestro pueblo", ha valorado, indicando que "ahora toca la fase de comenzar de nuevo, arrancar la maquinaria de un pueblo lleno de vida, que tiene un dinamismo social y económico importante, que se ha visto truncado por esta situación", y que "aguarda esas ayudas que nos puedan llegar a todos los niveles".

En ese sentido, ha asegurado que el paquete anunciado por el Gobierno de España es "importantísimo" y "de lleno afecta a nuestro pueblo", donde fueron desalojadas 1.600 personas y cuyo trabajo de realojo "no ha concluido" ya que "tenemos todavía 259 personas que no han podido volver a sus hogares, muchas de ellas en otros hogares de zonas seguras de Grazalema, y alrededor de 50 viviendo todavía en lugares fuera de nuestro pueblo".

"Va a venir muy bien todo ese paquete a toda la actividad productiva de Grazalema, desde el sector servicios al sector turístico, el campo, nuestros agricultores, la zona de la ribera o los carriles, ha enumerado.

Respecto a los ruidos que los vecinos pudieron escuchar en la noche del miércoles 4 de febrero, cuando cayeron sobre la localidad casi 600 litros de precipitaciones, el alcalde ha explicado que esos ruidos "tenían que ver con aquella situación de colmatación del acuífero, que hoy, por suerte, ya no se da". De hecho, ha abundado, "el realojo de Grazalema tiene que ver con la bajada del agua y, por ende, con la seguridad también en las viviendas".

RESPUESTA "INMEDIATA" PARA TRAMITAR AYUDAS

El delegado del Gobierno en Andalucía también se ha referido al plan anunciado el martes por el Ejecutivo central, adelantando que las subdelegaciones del Gobierno van a ampliar las capacidades necesarias para dar una "respuesta inmediata" a la tramitación de todas las ayudas "en un tiempo récord, en un tiempo inmediato, en un tiempo que es lo que necesita la gente que va a poder solicitar estas ayudas y que lo que quiere es que sea pronto cuando le llegue esa ayuda por parte del Gobierno de España y, por supuesto, de otras administraciones".

"Las capacidades se van a reforzar", ha aseverado Pedro Fernández, quien ha detallado que no solamente se va a ampliar el número de personas de las unidades de Protección Civil de las ocho subdelegaciones del Gobierno de España en Andalucía, sino que también se va a poner a disposición el programa 'Cerca de ti', que permite que los funcionarios se puedan desplazar, "especialmente a los ayuntamientos más pequeños que tienen menos capacidad de medios personales cualificados", para que puedan asesorar y atender la tramitación de las distintas y diferentes ayudas que se contemplan en el Real Decreto Ley dotado con más de 7.000 millones de euros.

En ese sentido ha comentado cuestiones como la ampliación a tres meses del plazo para solicitar estas ayudas, para que los afectados "no tengan un estrés sobrevenido con la situación que han sufrido" al tener que pensar en que "hay un plazo perentorio que pueda hacer que peligre el que puedan solicitar" estas ayudas.

También se recoge un paquete de ayudas "muy importante a nivel personal e individual", que en el caso concreto de Grazalema tiene "una afectación importante" en palabras del delegado, con esos 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados y que en este municipio pasa por un mínimo de 11 días.

Fernández ha hablado además de los 2.000 millones de euros para "poner en situación de normalidad" todas las infraestructuras, equipamiento y dotaciones municipales que se hayan visto afectadas como consecuencia de estos temporales, y que se eleva al "100%" del total de los daños ocasionados. Algo similar ocurre con las viviendas, donde "se va a multiplicar por cuatro la indemnización que habitualmente viene establecida en la normativa que está vigente durante todo el año".

En materia del sector primario, "tan importante en nuestra comunidad autónoma", ha indicado el delegado, se van a destinar 2.780 millones de euros para la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, de los cuales 2.100 millones de euros son ayudas directas que "van a recibir de forma también directa sin necesidad de solicitud todos los agricultores y todas las empresas, sociedades que estén dadas de alta en la renta agraria que tributen de alguna forma o manera con rentas agrarias".