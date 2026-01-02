Empleo refuerza la prevención frente a los riesgos psicosociales en el ámbito laboral andaluz

Archivo - Imagen de archivo de operarios en una obra en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl), ha impulsado una nueva campaña de sensibilización enfocada a prevenir los riesgos psicosociales en el ámbito laboral bajo el título '¿Y si hoy pudiéramos prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo?'. Esta campaña ha tenido una duración de una semana, difundiéndose del 1 al 7 de diciembre en más de una treintena de medios digitales y en redes sociales, concretamente en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y Twitch.

"El impacto en la prensa digital ha cumplido con los objetivos propuestos e incluso se ha mejorado la previsión en cuanto a impresiones, clics y visibilidad", ha asegurado la Junta en una nota. En concreto, se han superado los objetivos en un 113,31%, con más de 5 millones de impresiones reales y cerca de 8.500 clics. Por su parte, en las redes sociales, el resultado de la campaña ha registrado un total de 1.311.278 impresiones, 4.221 clics y 469.441 visualizaciones, lo que demuestra, en palabras de la Administración, que "todos los objetivos estimados también se han podido completar con éxito, incluso superando las expectativas iniciales".

En concreto, los objetivos generales de impresiones se han completado en un 172,66%, mientras que los de clics se han completado en un 212,48% y los de visualizaciones, en un 127,54%. La red social que mejor ha rendido respecto a lo planificado ha sido TikTok. La psicosociología del trabajo, desde la perspectiva de la prevención de los riesgos laborales, es una disciplina que aborda las condiciones de trabajo psicosociales u organizativas, también llamadas factores psicosociales.

Esas condiciones de trabajo cuando son malas, deficientes y/o adversas, bien por un diseño inadecuado o bien por un desarrollo o implantación en la organización, interaccionan con las expectativas, necesidades, capacidades y/o actitudes de los trabajadores, impactando negativamente sobre su seguridad, salud y bienestar, y convirtiéndose entonces en una fuente de riesgo que es preciso gestionar.

Por tanto, estos "factores de riesgo" deben evaluarse y se debe intervenir sobre ellos mediante una adecuada planificación preventiva para eliminarlos, reducirlos y/o controlarlos, toda vez que el objetivo principal de la prevención de riesgos laborales es proteger a las personas trabajadoras de la exposición a aquellas situaciones o actividades laborales que puedan provocar daño en su salud o menoscabo en su bienestar, incluidos los riesgos directamente relacionados con la organización del trabajo, con el contenido del puesto o con la realización de la tarea.

Precisamente, como apunta la Junta, la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024/2028 atiende esta cuestión y dedica una de sus líneas de actuación a llevar a cabo campañas de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales en materia de riesgos psicosociales.