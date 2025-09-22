Expertos en Medicina Nuclear del Virgen del Rocío (Sevilla) validan un marcador para detectar el grado de Alzheimer

Imagen de los autores de un estudio en Medicina Nuclear sobre el Alzheimer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facultativos del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han publicado un artículo científico en 'The Journal of Alzheimer's Disease' que "podría marcar un antes y un después en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer dado el impacto de esta revista", donde se expone un marcador para detectar el grado de Alzheimer.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el trabajo ha confirmado la utilidad del trazador PET amiloide no solo "como prueba diagnóstica de referencia", sino también como herramienta para determinar el grado de afectación de la neurodegeneración de los pacientes.

Así, la investigación demuestra que una adquisición de imágenes en dos fases "ofrece información complementaria". "Permite tanto establecer si existe la enfermedad, como al mismo tiempo, valorar la extensión de los cambios neurodegenerativos cerebrales", ha incidido el comunicado.

De esta manera, la institución ha afirmado que este hallazgo abre la puerta a un uso más amplio de la técnica, "con claras implicaciones en la práctica clínica diaria y mejor manejo de los pacientes".

La publicación ha sido liderada por el doctor José Antonio Lojo, bajo la supervisión del doctor David García y el jefe de servicio de Medicina Interna del hospital sevillano, el doctor José Manuel Jiménez-Hoyuela.

Asimismo, han participado las doctoras Paula Fernández Rodríguez y Miriam Guerra Gómez, también del Servicio de Medicina Nuclear, junto a facultativos de la Unidad de Demencias del servicio de Neurología, coordinado por el doctor Emilio Franco Macías.

Por otro lado, la doctora Valentina Garibotto, ha subrayado "la relevancia de este estudio", al tiempo que ha destacado "esta aproximación como una alternativa prometedora para la rutina asistencial".