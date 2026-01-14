Fernández-Pacheco se reúne con universitarios sevillanos para escuchar "sus inquietudes, ideas y visión de futuro"

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, en una reunión mantenida con universitarios sevillanos del Colegio Mayor Guadaíra. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este miércoles en una charla-tertulia con estudiantes del Colegio Mayor Guadaíra, en Sevilla. Durante el encuentro, el consejero ha compartido su trayectoria personal y profesional, deteniéndose especialmente en su etapa como alcalde de Almería y en las responsabilidades actuales como consejero del Gobierno andaluz.

Fernández-Pacheco, que ha dado respuesta a las diferentes cuestiones planteadas por los universitarios, ha puesto en valor encuentros dirigidos a "escuchar a jóvenes con inquietudes, ideas y una visión valiosa sobre el futuro", ha recogido la Junta en una nota de prensa.

La tertulia, desarrollada en un formato de diálogo abierto, se enmarca en el programa formativo y cultural del Colegio Mayor Guadaíra, que impulsa encuentros periódicos con personalidades del ámbito político, cultural y social con el objetivo de fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y el compromiso entre los estudiantes universitarios.