Finalizada la obra de la agrupación de vertidos y de la EDAR de Villaverde del Río (Sevilla)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la finalización de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que da servicio a los habitantes de Villaverde del Río, en la provincia de Sevilla. Hasta ahora, esta localidad ubicada en la vega sevillana, concretamente en el margen izquierdo del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena, "carecía de la infraestructura adecuada para tratar sus vertidos".

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, el proyecto impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural beneficia a una población de hasta 9.600 personas y ha supuesto la inversión de más de nueve millones de euros. Entre otras actuaciones, esta obra ha conllevado la puesta en marcha de 5,2 kilómetros de colectores y dos estaciones de bombeo. En cuanto a la EDAR, las instalaciones tienen capacidad para tratar más de 2.300 metros cúbicos de aguas residuales al día.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del estado de los embalses de Andalucía, que acumulan 9.854 hm3 de agua. Este volumen supone el 82,64% de la capacidad de almacenamiento de las cuencas andaluzas (11.924 hm3) tras una reducción de 113 hm3 (-0,95%) en una semana. Sin embargo, en comparación con la misma fecha de 2025, el registro actual es superior en 3.085 hm3; y respecto a la media de la última década, Andalucía cuenta con 4.151 hm3 más.

En las distintas demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir ha sufrido un descenso de 84 hm3 (-1,05%) en siete días, que deja a la cuenca con 6.622 hm3 (82,4%). Este registro supone un incremento de 2.134 hm3 respecto a la misma semana de 2025; y de 2.944 hm3 si se compara con el promedio de los últimos diez años.

Por su parte, en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una bajada de siete hm3 (-0,61%) en una semana, por lo que la demarcación cuenta ahora con 875 hm3, que suponen el 76,49% de su capacidad de almacenamiento. Respecto a la misma fecha del año pasado, el volumen actual es superior en 224 hm3; y en comparación con la media de la década, se observa una subida de 302 hm3.

En el caso de Guadalete-Barbate, la demarcación almacena 1.399 hm3 (85,88%) tras descender el volumen de agua acumulada en once hm3 (-0,68%) en siete días. Por el contrario, la cuenca cuenta con 552 hm3 más que en la misma semana de 2025, y con 623 hm3 más que el promedio de los últimos diez años.

Por último, la demarcación Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 85,92% de su capacidad con 958 hm3 embalsados, que suponen un descenso de once hm3 (-0,99%) en comparación con la semana pasada. Respecto a la misma fecha de 2025, la cuenca cuenta con 175 hm3 más de agua; y, en comparación con el promedio de los últimos ocho años, el registro actual es superior en 282 hm3.