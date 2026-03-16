Valero pide a Moreno que PP convalide en el Congreso el decreto de borrascas por beneficiar "especialmente" a Andalucía

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, este lunes en rueda de prensa en la sede provincial. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, Toni Valero, ha reclamado este lunes "al Partido Popular de Moreno Bonilla" su voto a favor el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados a la convalidación del Real Decreto-ley 5/2026 de ayudas estatales contra los daños de las borrascas al esgrimir en este sentido que "va a beneficiar muy especialmente Andalucía".

En una rueda de prensa en la sede provincial de Izquierda Unida, ha interpelado al presidente de la Junta de Andalucía para que propicie el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, convencido de que se trata de "ayudas que necesita nuestra tierra", propósito que ha pedido "priorizar a los intereses del señor Feijóo".

"Ponga por delante los intereses de Andalucía, los intereses de Extremadura, que van a ser las dos comunidades más beneficiadas por este real decreto de ayudas", ha seguido sosteniendo el líder de IU Andalucía en su exigencia hacia el Partido Popular.

Valero ha asegurado que "el campo español no puede pagar las guerras de Donald Trump" y ha advertido de que en caso de Andalucía la repercusión económica del ataque conjunto estadounidense-israelí se deja notar especialmente en un sector como es el caprino.

Ha esgrimido que "las restricciones en el espacio aéreo y encarecimiento del petróleo están frenando las exportaciones de cabras, concretamente, de la raza murciano-granadina, a Oriente Medio", de las que ha asegurado que son "muy cotizadas", pero que el conflicto bélico desatado han llevado al cese de las exportaciones.

Valero ha informado del registro de una iniciativa en el Congreso en defensa de este sector, del que ha lamentado que "suele pasar desapercibido y no genera grandes debates" a pesar, ha sostenido, de que "aglutina a miles de familias que sostienen empleo, paisaje, cultura, en nuestros pueblos", por lo que ha inferido que supone "una columna vertebral" para muchas comarcas rurales andaluzas.

Ha defendido que "es momento de apoyar más que nunca al mundo rural y por eso queremos más apoyo para ese sector caprino y para esa cabra malagueña", para lo cual ha sostenido el registro de una batería de preguntas "para saber primero cuál es el impacto de esta guerra ilegal y cuáles van a ser las medidas del Gobierno para mitigar ese impacto".

Ha recordado que han preguntado sobre cómo se está aplicando "un plan específico que conseguimos que se aprobase en el Congreso de los Diputados en beneficio de la cabra malagueña", del que ha señalado la inclusión de medidas como "las campañas de promoción de la leche y carne de cabra, el impulso a las escuelas de pastoreo y la ayuda al relevo generacional".

El líder de IU Andalucía ha avisado de que "el campo andaluz vuelve a sufrir las consecuencias de decisiones que se toman muy lejos de nuestros pueblos", en su alusión a "la guerra ilegal impulsada por Donald Trump y Netanyahu contra Irán", de la que ha lamentado especialmente "que golpea duramente el campo español" por el hecho de que "suben costes, se bloquean los mercados y hay incertidumbre que vuelve a caer sobre quienes trabajan en el campo".

"Es lamentable que Partido Popular y Vox sigan ante las directrices de Donald Trump que las necesidades del campo español", ha señalado en ese sentido al sostener que en "una guerra ilegal" ambos partidos "se han vuelto a colocar políticamente del lado de Donald Trump".