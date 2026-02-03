El Hospital Macarena de Sevilla colabora en un macroestudio europeo sobre el cáncer publicado en The Lancet

Una oncóloga observa una imagen tomada por SBRT H como foto de recurso. - HUVM

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha participado en un macroestudio europeo que ha analizado de forma estandarizada y anonimizada información relacionada con ocho tipos de cánceres prevalentes en Europa.

Los reveladores resultados de este estudio se han publicado recientemente en la revista The Lancet Regional Health-Europe. La investigación aporta una nueva perspectiva sobre la trayectoria real de los pacientes con cáncer a partir de bases de datos del mundo real, informa el centro hospitalario en un comunicado.

Al respecto, los datos que han servido de base al estudio fueron extraídos de ciudadanos de ocho países europeos diagnosticados entre los años 2000 y 2019 de algunos de los siguientes tumores: mama, próstata, colorrectal, pulmón, páncreas, estómago, hígado y cabeza y cuello.

Los investigadores de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos, Jesús Moreno y Alberto Moreno, junto con el oncólogo Carlos Míguez, han coordinado la contribución del hospital sevillano aportando información de más de 12.000 casos. Este estudio multicéntrico, en el que también ha participado el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), ha concluido la existencia habitual de ciertas enfermedades previas a determinadas neoplasias.

Según la investigación, la anemia es un síntoma frecuente antes del diagnóstico de los cánceres gastrointestinales; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las neumonías son habituales en personas con cáncer de pulmón; y la diabetes y las enfermedades hepáticas crónicas son comunes en los cánceres de páncreas y de hígado.

Una información, que el estudio dilucida, resulta fundamental para comprender mejor el proceso diagnóstico, detectar posibles señales de alerta temprana y diseñar estrategias de prevención y diagnóstico más eficientes.

Otra de las conclusiones más reseñables de la investigación son las grandes diferencias en las supervivencia según el tipo de tumor. Los cánceres de mama y próstata presentan las tasas de supervivencia más elevadas, con una supervivencia a cinco años situada aproximadamente entre el 75% y el 85%.

Por otro lado, el cáncer de páncreas continúa teniendo el peor pronóstico, con una supervivencia a cinco años que en algunos países no alcanza el 5%.

Las bases de datos aportadas por los diferentes centros, que ha recluido más de 1,7 millones de personas, sitúan a España como una de las que presentan mejores tasas de supervivencia. Estudio multicéntrico El estudio ha contado con la participación de investigadores e investigadoras de todo el mundo.

Los centros españoles participantes han sido el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Hospital del Mar Research Institute, el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, el Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación en Atención Primaria de Salud Jordi Gol.