Hospital Macarena de Sevilla forma a más de 200 estudiantes sobre prevención en violencia de género

Imagen de recurso de la acción formativa a más de 200 estudiantes sobre prevención en violencia de género - HUVM

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, a través de su Comisión de Violencia de Género, imparte una acción formativa destinada a más de 200 profesionales sanitarios en proceso de aprendizaje sobre la prevención en violencia de género.

Esta formación ofrecida a estudiantes que realizan sus prácticas en las instalaciones del centro hospitalario se centrará en la detección y prevención de relaciones abusivas y de control en parejas jóvenes, informa el centro hospitalario en una nota de prensa.

Esta novedosa iniciativa, dirigida a este público, abordará cuestiones como el significado del 'sexting' y sus posibles consecuencias. "También se expondrán diferentes tipos de argumentos para la desconstrucción del 'amor romántico' como justificación para adoptar actitudes controladoras y tóxicas".

Para ello, se analizarán frases como 'quien bien te quiere te hará llorar' y se desmontarán canciones que promueven y normalizan actitudes que implican violencia de género a través del control. La actividad formativa finalizará con la participación del público asistente, que en un panel dispuesto para la ocasión pegarán mensajes a partir de la frase 'No es amor'.

El alumnado participante deberá reflexionar y redactar en ese panel sobre lo que consideran o identifican como posibles actitudes abusivas de control y violencia de género.

Asimismo, el Hospital Macarena estrena este martes un espacio en su portal web donde ofrece información sobre los distintos tipos de recursos destinados a las personas que así lo requieran: los de derivación directa a los centros sanitarios de este área hospitalaria; aquellos que están disponibles las 24 horas; e incluso recursos digitales desde donde se podrán descargar aplicaciones móviles o acceder a web monográficas que abordan esta lacra social.