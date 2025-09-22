El Hospital Macarena de Sevilla organiza una sesión informativa por el Día Mundial de la Narcolepsia

Imagen de la sesión informativa realizada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla con motivo del Día Mundial de la Narcolepsia. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Sueño del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena celebra este lunes 22 de septiembre, Día Mundial de la Narcolepsia, un encuentro informativo con familiares y pacientes que padecen narcolepsia, una enfermedad neurológica poco frecuente que se caracteriza por somnolencia excesiva durante el día.

Según ha informado el centro sanitario en una nota de prensa, la referida Unidad atiende actualmente a más de 90 pacientes con narcolepsia de Andalucía Occidental, un trastorno del sueño que también se caracteriza por apariciones de cataplejías; súbita pérdida de tono muscular en el que el cuerpo se vuelve rígido e inmóvil, manteniendo posturas forzadas durante un tiempo prolongado y perdiendo el contacto con el entorno y la capacidad de respuesta a estímulos externos, aunque la persona permanece consciente.

Con la celebración del día mundial de la enfermedad "se pretende incidir en visibilizar esta patología así como concienciar sobre las dificultades que pueden presentar estos pacientes en su día a día".

En este sentido, se incide "en la importancia de dar a conocer la narcolepsia para poder facilitar un diagnóstico correcto y lo más temprano posible que permita un abordaje terapéutico adecuado, personalizado y precoz a estos pacientes", ha afirmado el centro hospitalario.

Desde la Unidad del Sueño se "ha apreciado un importante incremento en el número de pacientes diagnosticados en los últimos años". Si bien, la neurofisiología del centro hospitalario subraya que "se dispone hoy en día de diversas opciones farmacológicas para el abordaje terapéutico de estos pacientes, con muy buenos resultados en la mayoría de los casos".

Actualmente, la narcolepsia se considera una enfermedad rara, llegando a ser invalidante en muchos casos para los pacientes que la padecen.

Tal y como destacan los neurofisiólogos de esta Unidad del Sueño "es mucho más que dormirse sin querer, se trata de estar diagnosticado de una enfermedad desconocida para muchos y sin embargo muy invalidante e incapacitante para el que la padece".

Además de la somnolencia diurna excesiva, la narcolepsia se caracteriza por otros síntomas, entre los que destacan alucinaciones en relación con el sueño, parálisis de sueño, alteración del sueño nocturno y la mencionada cataplejía en algunos casos.

Actualmente, la Unidad del Sueño de Neurofisiología del Hospital Virgen Macarena valora una media anual de 1.000 pacientes con trastornos del sueño y realiza unos 400 estudios específicos al año para el diagnóstico estos procesos.

Entre ellos, los polisomnogramas nocturnos y de forma más específica, los test de latencias múltiples del sueño, consistentes en aplicar siestas repetidas a lo largo del día, son las "técnicas indispensables" para llegar a un diagnóstico de conclusión de narcolepsia.