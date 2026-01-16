El Hospital de Valme de Sevilla coopera con la ONG 'HumanCoop' en el Oncológico de Mauritania

-Vicenta Ruiz, La Segunda Por La Izquierda Junto A Profesionales Del Hospital Mauritano Y Otras Profesionales Cooperantes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, continúa reforzando su compromiso con la cooperación sanitaria internacional a través de su participación en 2025 con la ONG 'HumanCoop'. Recientemente, la coordinadora de los técnicos de su servicio de Anatomía Patológica, Vicenta Ruiz, se ha desplazado a Mauritania para una intervención en el Centre National d' Oncologie (CNO) de Nouakchott, el único hospital de referencia oncológica de Mauritania.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de la segunda expedición organizada por la citada ONG con sanitarios en el año 2025 en el marco del proyecto 'Comisión Oncológica'. Durante una semana, Vicenta Ruiz ha desarrollado un intenso programa de colaboración técnica y docente con el objetivo de "reforzar las capacidades del laboratorio de Anatomía Patológica, un área clave para el diagnóstico del cáncer".

Su labor ha incluido la formación práctica del personal técnico local en el uso, calibración y mantenimiento de microtomos, así como en la preparación y fijación de muestras histológicas y citológicas, optimizando el proceso de trabajo desde la recepción de las muestras hasta la lectura diagnóstica.

Asimismo, esta profesional ha contribuido a la puesta a punto del equipamiento de laboratorio, "logrando reactivar y dejar en funcionamiento varios equipos fundamentales que se encontraban inactivos, entre ellos dos microtomos semiautomatizados". En paralelo, impulsó la implantación y estandarización de nuevos protocolos técnicos para el procesado de tejidos, las tinciones básicas y la limpieza y mantenimiento de equipos automatizados, asegurando la correcta conservación de los reactivos y mejorando la fiabilidad de los resultados.

Otra línea relevante de intervención de Vicenta Ruiz ha sido la optimización del archivo de bloques de parafina y preparados histológicos; además de la mejora del etiquetado y almacenamiento del material diagnóstico actual, con el fin de facilitar la trazabilidad y la rapidez en la localización de las muestras.

También impartió sesiones formativas a técnicos, residentes y facultativos del CNO sobre el uso de los materiales, la gestión del flujo de trabajo y las medidas preventivas para garantizar la calidad diagnóstica de los tejidos.

El trabajo de la profesional sevillana se ha orientado, además, a reducir los errores técnicos derivados de una fijación inadecuada, mejorar la preparación de las tinciones y garantizar el uso de productos y disoluciones adecuadas, estableciendo protocolos de control y mantenimiento periódico de los equipos.

Estas acciones técnicas y organizativas han contribuido significativamente a mejorar la calidad diagnóstica del laboratorio, esencial para el tratamiento de los pacientes oncológicos de Mauritania. La reciente expedición de HumanCoop consolida la presencia del Hospital Universitario de Valme en proyectos de cooperación internacional.

En este caso, en un proyecto solidario en un centro hospitalario dedicado a la Oncología. Junto a Vicenta Ruiz, el patólogo de este centro José Parra también participó en la primera expedición realizada a mediados del año pasado.

En esta ocasión, con un prisma de inicio de la intervención centrada en la evaluación in situ de la situación del área de Anatomía Patológica del hospital mauritano, la detección de necesidades para optimizar los resultados en salud y la concreción de estrategias de mejora técnica y formativa.