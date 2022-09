La Junta anuncia un acuerdo con el Gobierno para cogestionar el Ingreso Mínimo Vital

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de España para cogestionar el Ingreso Mínimo Vital, tras reunirse este miércoles con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en Madrid.

López ha subrayado a través de un comunicado el diálogo entre ambas administraciones públicas para "estrechar manos, trabajar por las personas más vulnerables y que nadie quede excluido" del cobro del Ingreso Mínimo y la Renta Mínima de Inserción Social de Anda lucía.

Igualmente, la consejera ha ultimado un convenio con el Ministerio de Inclusión, que se firmará en el plazo aproximado de un mes, para poner en marcha un proyecto piloto en más de 90 barrios andaluces que promoverá la inclusión social y combatirá el absentismo escolar en familias vulnerables. Para ello hay prevista una subvención de 15 millones de euros.

"Hemos llegado a un entendimiento y queremos colaborar las dos administraciones para ayudar a las per sonas más vulnerables en estos temas fundamentales", ha incidido la consejera, quien ha explicado que ha sido una reunión "fructífera" y fruto del encuentro "vamos a trabajar para cerrar un acuerdo que haga com plementario el Ingreso Mínimo y la Renta Mínima andaluza". En este sentido, López ha apuntado que "era importante ponernos cara si queremos que haya complicidad, así que me voy esperanzada porque hemos estrechado lazos para ayudar a los más vulnerables".

En el caso del Ingreso Mínimo y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, López ha especificado que se trataba de un "problema de gestión", ya que "había personas que se estaban quedando excluidas por falta de complementariedad entre ambas ayudas. Ahora estamos en trámite de solución porque ha habido un buen entendimiento entre las dos partes", ha remarcado.

A este respecto, la consejera ha subrayado que con esta voluntad de acuerdo se facilitará el acceso a ambas prestaciones, dando solución a miles de familias andaluzas. El perjuicio más importante lo están sufriendo las propias familias afectadas, que no pueden conocer con certeza los ingresos mensuales de que disponen realmente y, lo que es más grave, se ven obligadas a hacer frente al reintegro de cantidades indebidamente percibidas cuando la situación de precariedad que sufren imposibilita la generación de ahorros con los que hacer frente a esta reclamación.

Por otra parte, además de tratar el tema de la cogestión en el trámite de estas ayudas y con el objetivo de mejorar la interoperabilidad entre ambas, desde el Gobierno de Andalucía se ha reclamado acceso a los ficheros de la Agencia Tributaria por parte de la Administración autonómica para comprobar en tiempo real los ingresos de las personas solicitantes y poder gestionar la compatibilidad de ambas ayudas. De esta forma, también se busca evitar el colapso de las ayudas en su tramitación en los servicios sociales comunitarios.

15 MILLONES CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR

Por otro lado, la consejera ha cerrado con el ministro Escrivá la tramitación de la concesión de una subvención máxima de 15 millones de euros para un proyecto piloto de puesta en marcha de itinerarios de inclusión social que está diseñando la Consejería. "Estamos hablando de unidades familiares en situación de vulne rabilidad y exclusión social que tienen a su cargo a menores en absentismo escolar, por lo que la celeridad con la que se pueda tramitar esta ayuda es fundamental para el proyecto de vida de estos niños de más de 90 barrios de toda Andalucía", ha señalado López, quien ha detallado que se está ultimando un convenio para su firma en un mes, aproximadamente.

Estas familias deberán ser perceptoras o potenciales beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción Social y residir en alguna de las zonas desfavorecidas de Andalucía determinadas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.

"Este proyecto piloto se implantará en Andalucía para evitar el absentismo escolar en las familias más vulnerables, un proyecto muy positivo en el que profesionales tutorizarán a los y las menores haciendo un seguimiento a las familias, apoyando desde la base", ha enfatizado.

Este encuentro entre la consejera y el ministro de Inclusión Social es el primero de los solicitados por Loles López hace ahora un mes a los diferentes departamentos del Gobierno central con los que comparte com petencias. Así, aún no tienen respuesta las reuniones solicitadas igualmente con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con la de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

En la reunión de este miércoles en Madrid han participado, por parte de la Consejería, la secretaria de Inclusión Social, Ana Vanessa García; el director general de Protección Social, Antonio Ismael Huertas; y el delegado del Gobierno en Madrid, Vicente Azpitarte.

Por parte del Ministerio, han asistido el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; y la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua.