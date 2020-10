La Junta asumirá el 2,2% de déficit como un "compromiso" y afirma que permitirá en 2021 un gasto similar a 2020

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz tiene intención de asumir el déficit del 2,2 por ciento que se permitirá a las comunidades en el año 2021 como un "compromiso", más que como una tasa de referencia, toda vez que permitirá mantener un nivel de gasto en el próximo ejercicio similar al del presente año.

Así lo ha manifestado este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha realizado una valoración sobre la reunión que celebró este pasado lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al frente.

En dicha reunión, como Juan Bravo ha relatado en la rueda de prensa, el Ministerio de Hacienda trasladó a las comunidades autónomas una tasa de referencia de déficit orientativo del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la Administración Central mediante una transferencia de 13.486 millones de euros, al tiempo que confirmó unas entregas a cuenta de 105.589 millones de euros, en línea con el año anterior, y la asignación de 10.000 millones de euros del fondo 'React-EU' entre 2021 y 2022.

"Vamos a utilizar el 2,2 por ciento. Lo vamos a asumir como un compromiso y un objetivo de déficit y no como una tasa de referencia", según ha sentenciado el consejero, quien ha expuesto que ese 2,2 por ciento supone 3.300 millones de euros de cara al próximo ejercicio. Un 1,1 por ciento, según ha apuntado, lo asumirá el Gobierno central, y el otro 1,1 por ciento lo tendrá que pagar Andalucía vía endeudamiento. En definitiva, según el consejero, ese déficit lo tendrán que pagar las "generaciones futuras".

Bravo ha insistido en remarcar que la Junta tiene el "compromiso" de "cumplir las reglas que el Ministerio plantee", porque entiende que "es una responsabilidad como comunidad autónoma". "Somos el 20% de España, y como tal tenemos que responder", según ha enfatizado el consejero, quien ha relatado que el objetivo de déficit planteado "cubre, por un lado, por la vía de ingresos, la caída de los ingresos a cuenta y de nuestros propios ingresos".

Además, hay que tener en cuenta "los incrementos en sanidad y educación que ya hemos tenido en 2020 y, mientras no desaparezca el Covid, tendremos que seguir asumiendo en 2021", según ha añadido el consejero, quien ha defendido así que hay que hacer "un blindaje del Estado del bienestar intentando en la medida de lo posible mantener nuestra capacidad de inversión".

PREVISIONES PARA EL PRESUPUESTO DE 2021

Así, respecto a si los presupuestos andaluces para 2021 tendrán la misma cantidad que los del presente ejercicio, esto es, unos 38.500 millones de euros, el consejero se ha limitado a apuntar que se podría rondar dicha cifra.

El consejero ha incidido en que el objetivo principal es "gastar bien": "No es cuestión de austeridad, sino de compromiso y de gastar bien", ha dicho, y ha indicado que, sin duda, las prioridades seguirán siendo la sanidad y la educación públicas. En ese sentido, no ha descartado incrementos en 2021 en las partidas de sanidad, sobre todo, en la actual situación de pandemia del coronavirus, y tampoco ha descartado posibles subidas en dotaciones de educación y de políticas sociales.

No obstante, Bravo ha descartado que se pueda elaborar un presupuesto "expansivo", y ha incidido en que el objetivo es que sea "igual" al del presente año, sobre todo, en lo que se refiere al mismo nivel de gastos.

Respecto a si se prevé nueva bajada de impuestos en el año 2021, Juan Bravo ha indicado que en estos momentos se mantendrá la bajada de años anteriores, y ha insistido en que al Gobierno andaluz le gustaría seguir bajando impuestos, pero "no lo vamos a hacer ahora". Ha considerado que el Ejecutivo nacional, en modo alguno, debería plantearse subida de impuestos en las actuales circunstancias.

También ha señalado que faltan algunas "certezas" para elaborar el próximo Presupuesto, como que aún no ha quedado claro "qué actitud va a adoptar" el Gobierno central "con los funcionarios", es decir, si va a congelar o no sus sueldos, algo que también lo debe saber la Junta de cara a la elaboración de sus cuentas, según ha añadido, antes también de apostillar que "no queda claro" tampoco "si se va a crear otro fondo Covid".

Igualmente, ha apuntado que "también es una dificultad" para la elaboración del próximo Presupuesto andaluz no saber aún cómo va a ser el reparto del fondo estructural de reactivación económica, y ha criticado que tampoco se dio a conocer en el CPFF "el déficit que se va a quedar el Estado, ni lo que va a repercutir en las entidades locales", algo que ha lamentado porque, en su opinión, "sería más transparente" haber puesto en dicha reunión con Hacienda una "foto en su conjunto".

VOLUNTAD DE "SENTARSE" DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Finalmente, el consejero ha dedicado palabras de agradecimiento al conjunto de las formaciones políticas representadas en el Parlamento andaluz por su "voluntad de sentarnos para hablar" de los Presupuestos de 2021.

Bravo ha admitido que "va a ser muy difícil" que esas cuentas salgan aprobadas por "unanimidad", pero ha defendido que "ya es un éxito la voluntad de sentarse a negociar" por parte de los grupos y de "no poner líneas rojas a nadie ni a nada", según ha valorado.