La Junta entrega el 'VIII Premio Capital Humano Andaluz' a Juvencio Maeztu, CEO y presidente de Ingka Group (IKEA)

Los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, entregan el 'VIII Premio Capital Humano Andaluz' de 'Andalucía Económica' a Juvencio Maetzu, CEO y presidente de Ingka Group (IKEA). - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha entregado este viernes en Sevilla el 'VIII Premio Capital Humano Andaluz' que convoca la revista 'Andalucía Económica' a Juvencio Maeztu, presidente de Ingka Group (IKEA).

Según ha detallado la Junta en una nota, el premiado, nacido en Cádiz, es desde el pasado mes de noviembre la primera persona no sueca que ocupa el cargo de CEO de Ingka Group, la empresa matriz de IKEA.

Este galardón, destaca la excelencia en la gestión del capital humano y el liderazgo de profesionales andaluces a nivel nacional e internacional.

Durante su intervención, Blanco ha destacado "el lujo" que supone contar con "un embajador de lo que significa ser andaluz, y que hace bandera de ello", al frente de la mayor multinacional del sector del mueble y la decoración.

Asimismo, acompañada en el acto por el titular de Industria, Energía y Minas y primer galardonado con el premio, Jorge Paradela, la consejera ha destacado que Maeztu es "el mejor ejemplo de una Andalucía moderna, valiente, innovadora y profundamente humana" que está logrado "dejar por fin atrás los estereotipos del pasado".

Además, ese logro, ha subrayado, demuestra "que el talento andaluz no tiene techo" y "servirá a partir de ahora como un espejo en el que podrán mirarse tantos emprendedores que quieren conquistar el mundo desde la humildad".

Así, la posibilidad de progresar hasta alcanzar las mayores cotas de responsabilidad en una empresa de tales dimensiones convierte al galardonado, a su juicio, "en un símbolo para tantos andaluces que empiezan, porque se demuestra que no existen límites cuando se apuesta por el trabajo, la profesionalidad y la pasión".

En este sentido, Blanco ha indicado que Maeztu ha defendido en varias ocasiones la necesidad de "colocar la esencia por delante del cargo" y de practicar "la escucha activa". Dos recomendaciones que la consejera ha puesto en valor porque "se asemejan al objetivo que debe perseguir cualquier Administración Pública: mejorar la vida de las personas, y sin norte ético difícilmente podremos llegar a algo", ha concluido.