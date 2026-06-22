La Junta invierte 179.000 euros en climatización y digitalización del IES Torre de Herberos de Dos Hermanas (Sevilla)

El delegado territorial de Educación, en el centro, en la visita al IES Torre de los Herberos de Dos Hermanas con ocasión de mejora de la climatización - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa reforzando la calidad de las infraestructuras educativas y la transformación digital de los centros docentes de la provincia. En este marco, el IES Torre de los Herberos de Dos Hermanas (Sevilla) ha recibido una inversión superior a 179.500 euros destinada a mejorar sus instalaciones, optimizar las condiciones de confort del edificio y avanzar en la modernización tecnológica del centro.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha destacado que "la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública se traduce en inversiones que mejoran tanto los espacios educativos como los recursos tecnológicos a disposición de docentes y alumnos", señala la Junta en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que "estas actuaciones permiten ofrecer entornos más confortables, modernos e innovadores, favoreciendo una enseñanza de mayor calidad y adaptada a las necesidades actuales". Entre las actuaciones realizadas destaca una inversión de 42.712 euros destinada a medidas de confort térmico, que contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Además, el centro ha recibido equipamiento digital por valor de 109.588 euros, reforzando los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de la actividad docente. Esta actuación se traduce en una dotación de 179 dispositivos digitales, que facilitan la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuyen al desarrollo de la competencia digital del alumnado.

Por otra parte, a través del 'Plan Mejora tu Centro 2025', se han destinado 27.244 euros a reparaciones y mejoras de las instalaciones, permitiendo la adecuación y modernización de distintos espacios del instituto para mejorar su funcionalidad y condiciones de uso. A estas actuaciones se sumará próximamente la reparación integral de la fachada del centro, una intervención que se encuentra actualmente en fase de redacción del proyecto de ejecución y que cuenta con una inversión prevista de 234.413 euros.

Esta actuación permitirá mejorar las condiciones de conservación, seguridad y eficiencia del edificio, garantizando su adecuado mantenimiento y prolongando su vida útil. Miguel Ángel Araúz ha subrayado al respecto que "la educación del siglo XXI requiere centros bien equipados, sostenibles y adaptados a los nuevos desafíos tecnológicos".

"Seguimos impulsando actuaciones que repercuten directamente en la calidad educativa y en las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes", ha abundado. Asimismo, ha destacado que "la futura intervención en la fachada del IES Torre de los Herberos responde al compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación y mejora permanente de las infraestructuras educativas".

Las distintas actuaciones desarrolladas en el IES Torre de los Herberos se enmarcan en la estrategia de la Consejería para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas y la transformación digital de los centros docentes andaluces, garantizando espacios cada vez más modernos, eficientes y preparados para afrontar los retos del futuro.