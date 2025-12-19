La Junta licita la rehabilitación de un edificio para 30 nuevas viviendas sociales en el Polígono Sur de Sevilla

Archivo - Sevilla.-La Junta inicia los trámites para financiar 92 viviendas nuevas y mejorar otras 512 en Martínez Montañés - JUNTA DE ANDALUCÍA. - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado este viernes por valor de 2.735.472 euros la rehabilitación integral de un edificio, actualmente clausurado, en el Polígono Sur de Sevilla, para la construcción de 30 nuevas viviendas sociales en régimen de alquiler.

En una nota remitida por la Junta, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que esta actuación supone "un paso más en el proyecto social del Gobierno de Juanma Moreno para la transformación urbana de la barriada Martínez Montañés".

En este sentido, ha indicado que el ejecutivo andaluz va a destinar una inversión global de más de 13 millones de euros, con el objetivo de "mejorar el futuro y la cohesión social de este barrio sevillano". Rocío Díaz ha resaltado la envergadura de esta rehabilitación integral, y, en este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz "se encontró ante un edificio clausurado y en avanzado estado de deterioro".

Díaz ha señalado que se acometerán las actuaciones necesarias para subsanar "todos los desperfectos de fachadas, cubiertas y demás elementos constructivos para recuperar la estructura original del inmueble".

Asimismo, ha enmarcado que esta reconstrucción se suma a otras dos actuaciones que ha puesto ya en marcha el Gobierno andaluz dentro del proyecto social de Martínez Montañés, como la rehabilitación de un edificio de 80 viviendas en el conjunto dos y la dotación de instalaciones deportivas junto al Parque de Vacío Central.

Esta intervención, al igual que las anteriores, está considerada una Operación de Importancia Estratégica y estará financiada con cargo al programa Feder Andalucía para el periodo 2021-2027.

30 NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES

El edificio tiene una planta baja más otras ocho en altura y está situado en la calle Cañas y Barro, número 12 de la barriada Martínez Montañés. La planta baja albergará las salas de las instalaciones del inmueble, mientras que las viviendas se distribuirán en el resto de las plantas.

El inmueble se someterá a diversas intervenciones en fachadas, cubiertas, instalaciones de saneamiento, abastecimiento y electricidad, así como otras mejoras de zonas comunes. Incluye, además, mejoras de accesibilidad, mediante la instalación de un ascensor que garantizará a las personas, especialmente aquellas de movilidad reducida, el acceso a sus viviendas de forma autónoma y segura.

El proyecto de obra contempla la demolición de los tabiques interiores de las viviendas y su reconstrucción conforme a las soluciones establecidas en la normativa técnica vigente para viviendas protegidas de Andalucía. Las viviendas serán de tres dormitorios, salón-comedor y dos baños, excepto las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida que dispondrán de un baño adaptado.

La Junta ha indicado que a través de esta intervención se reforzará la envolvente del edificio, mediante un sistema de aislamiento térmico con panel rígido de lana mineral. Las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, persianas enrollables con sistema monobloc y barandillas de perfiles metálicos.

Cada vivienda dispondrá de una puerta de seguridad en su entrada, mientras que la puerta de acceso al portal será de acero inoxidable. En el soportal de la planta baja se colocarán baldosas de terrazo con bordillo de granito, y en las viviendas y demás zonas comunes se emplearán baldosas de terrazo y gres.

El edificio contará con una instalación de saneamiento con sistema separativo de aguas negras y pluviales, con bajantes de PVC. Para el suministro de agua caliente, cada vivienda estará dotada de un equipo de aerotermia individual con depósito de almacenamiento para 200 litros de agua.

En cuanto a la instalación eléctrica, está prevista la colocación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio, a nivel de castillete. Las obras se completarán con otras instalaciones especiales como la de protección contra incendios.

UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE DOS FASES

La Junta ha indicado que el proyecto de transformación de Martínez Montañés abarca dos fases. La primera de ellas, además de las tres actuaciones que ya han salido a concurso, incluye mejoras de zonas comunes de 432 viviendas públicas de este enclave de Polígono Sur.

Por otro lado, la segunda fase de esta regeneración urbana se centrará en la construcción de otras 62 nuevas viviendas sociales, mediante la intervención integral de tres bloques, que actualmente se encuentran clausurados. El ejecutivo ha indicado que las viviendas resultantes se destinarán a familias "con hogares actuales sufren un avanzado estado de deterioro e incumplen los requisitos adecuados de habitabilidad".

La Junta ha señalado que estos edificios serán demolidos una vez se efectúe el traslado de los vecinos a las nuevas viviendas. Para culminar este proyecto, se realizarán las modificaciones urbanísticas necesarias para transformar esos espacios resultantes en zonas verdes abiertas a la carretera de su Eminencia, en base a un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.

Asimismo, han enmarcado la actuación en las inversiones por valor de cinco millones de euros desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno. Entre estas mejoras, se encuentra la construcción de 16 viviendas públicas en la calle Nombre de la Rosa mediante la rehabilitación integral de un edificio, la mejora de 742 viviendas mediante la reposición del tendido eléctrico y la adecuación de la zona conocida como Vacío Central, transformada en zona verde.