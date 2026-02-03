Moreno avisa de multas a quien incumpla "instrucciones" de desalojo por el temporal: "No son recomendaciones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a el consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, presiden la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este martes de multas a aquellos ciudadanos que incumplan las "instrucciones" de las Fuerzas de Seguridad ante el caso de desalojos por el temporal. "No son recomendaciones", ha advertido el presidente andaluz en su comparecencia tras la reunión del comité del Plan de Emergencias.

Juanma Moreno ha explicado que las personas que viven en zonas inundables y que éstas se hayan inundamos "en más de una ocasión", saben que "tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente.

En este punto, Moreno ha dejado claro que la instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".

Además, las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma. La primera decisión que se ha tomado en el comité asesor de este martes es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.

Esto significa, según ha añadido el presidente, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos, el presidente ha manifestado que se hace la recomendación a las universidades, "que tienen autonomía en la organización de su actividad y serán ellas las que decidan si mañana se imparten clases de manera telemática o presencial".

Las clases en colegios e institutos se van a impartir a distancia, de forma telemática, "ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello", ha indicado. De momento, las clases no se suspenden en la provincia de Almería, porque ahora mismo, "las condiciones climáticas" no lo recomiendan, ya que no se prevén "fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro", según el presidente, quien ha avisado, no obstante, de que esta provincia estará "en evaluación a lo largo del día de hoy" por si cambiara la situación y también hubiera que suspender clases.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.