La Junta promueve el emprendimiento entre más de 47.000 estudiantes con 1.948 actuaciones

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de las actuaciones de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende, y en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), para fomentar el emprendimiento en 47.120 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de nivel universitario durante el curso 2024-2025, a través de 1.948 actuaciones llevadas a cabo en 554 centros educativos.

Según ha informado la Junta en una nota, estas iniciativas se enmarcan en la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, que sitúa la innovación, la digitalización y la conexión real con el tejido productivo como ejes centrales del impulso de la cultura emprendedora en las etapas formativas.

De ese cómputo global, 22.004 alumnos han participado en 1.024 acciones recogidas en programas educativos que engloban desde Primaria hasta Bachillerato, 20.477 jóvenes de FP han puesto en práctica lo aprendido en este ámbito mediante 835 actuaciones, mientras que 4.639 universitarios se han formado con 89 actividades.

Asimismo, la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, implantada desde el curso 2021- 2022, responde a la apuesta de la Junta de Andalucía por la adquisición de competencias emprendedoras en las aulas, como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo o la capacidad para resolver problemas complejos.

Todas ellas resultan esenciales para el desarrollo personal y profesional de una generación capaz de adaptarse, innovar y liderar procesos de transformación en cualquier ámbito.

Su programación ha abarcado desde acciones de sensibilización y formación hasta programas de acompañamiento y desarrollo de proyectos, "consolidando una presencia notable del emprendimiento en el sistema educativo andaluz". En concreto, en la franja de Educación Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, las iniciativas se llevaron a cabo en 544 centros educativos con la participación de 663 docentes.

Entre las líneas puestas en marcha, se encuentran los 'Kits de Emprendimiento', talleres teóricos-prácticos ideados para dar respuesta a las diferentes fases del proceso de emprendimiento educativo (explorar, desarrollar y presentar). En este apartado se han registrado 823 talleres.

También se han realizado 254 'escape rooms emprendedores', que, a través de la gamificación, proponen generar aprendizaje trabajando la cooperación, el pensamiento crítico y la creatividad compartida. A esto se suman 14 'Hackathones', competiciones de emprendimiento diseñadas para que los jóvenes de ciclos formativos y Bachillerato trabajen en equipos para dar respuesta, con una idea de negocio, a un reto real que les plantea una empresa. Su finalidad es despertar el espíritu emprendedor en el alumnado con la búsqueda de soluciones colectivas a problemas reales.

También se han completado 321 visitas a empresas en el marco del programa 'Emprender a tu lado', que han permitido a los jóvenes conocer la actividad de entidades empresariales, resolver con una idea de negocio un problema real de la firma a través de retos, así como conocer de primera mano la experiencia, claves y consejos para tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto emprendedor.

Asimismo, se han desarrollado 245 charlas a estudiantes para la difusión de la actividad emprendedora como vía real y posible de acceso al mercado laboral.

ESFERA UNIVERSITARIA

De igual modo, en el marco de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, se impulsa en 2022 un Plan de Actuación de Fomento del Emprendimiento en el ámbito universitario, desarrollado en colaboración con las diez instituciones académicas públicas andaluzas.

Este instrumento tiene como objetivo impulsar la creación de empresas innovadoras y basadas en el conocimiento, reforzando, a su vez, el posicionamiento de Andalucía Emprende como ente de referencia en el impulso de la actividad emprendedora en esta esfera.

Amparadas en dicho plan, se desarrollaron en el curso 2024-2025 iniciativas entre las que se encuentra la firma y renovación de convenios de cooperación con las universidades para impulsar el emprendimiento, que han incluido, entre otras acciones, la creación de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) en el seno de cada institución académica pública, menos en la Universidad Pablo de Olavide y de Jaén, que existían con anterioridad.

Con ello se busca "garantizar un modelo de apoyo homogéneo, accesible y plenamente integrado en el entorno académico". Desde estos puntos se ofrecen servicios de asesoramiento y tutorización para transformar ideas en proyectos viables, así como formación y capacitación, mediante talleres y cursos sobre habilidades empresariales, fiscalidad, financiación y otras áreas.

También se fomenta la cultura emprendedora con actividades de sensibilización, jornadas, concursos de ideas y eventos de networking que conectan el talento universitario con el mundo empresarial, y se da acompañamiento a los emprendedores en la búsqueda de recursos económicos que respalden sus proyectos.

Junto a estas líneas de trabajo, se lleva a cabo en las instituciones académicas el programa personalizado 'Empezar a emprender' de formación y asesoramiento, que incluye todas las fases de negocio y se ha continuado con las actividades de 'Empezar TV', un canal dedicado a la prestación de información, contenidos y servicios relacionados con el emprendimiento y el mundo empresarial.

Por último, el pasado curso escolar se entregaron los 'XII Premios Emprendemos' por primera vez en una universidad, concretamente en la de Cádiz, dentro del Encuentro de Emprendimiento Universitario. Este evento, que se celebró el 21 de noviembre de 2025, supuso un impulso para "acercar el emprendimiento al talento universitario y reforzar la conexión entre la formación superior, la innovación y la creación de empresas". El plazo de inscripción de estos galardones correspondientes a 2026 se cerrará el 9 de abril.