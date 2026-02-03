Junta valora archivo de denuncias sobre cribado de cáncer de mama: "Una bofetada a la estrategia desesperada de PSOE-A"

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este martes en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado este martes la "satisfacción" del Gobierno andaluz por la decisión de la Fiscalía de Andalucía de archivar las denuncias sobre el programa del cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal de altos cargos, y ha considerado que se trata de una "bofetada sin precedentes a la estrategia desesperada" del PSOE-A.

En un audio, Sanz se ha pronunciado así después de que este martes se haya conocido que la Fiscalía de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, haya emitido el decreto de archivo sobre las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas, al concluir que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados.

Para Sanz, "se trata de una nueva bofetada sin precedentes a quienes desde la oposición han querido utilizar este caso, igual que ocurrió con las pruebas diagnósticas y las mamografías y que también tuvo el archivo por parte de Fiscalía, políticamente y el dolor de las personas" en una estrategia para "destruir y desacreditar" al Gobierno andaluz.

"Confiamos que este archivo de la Fiscalía, que supone un varapalo muy grande frente a quienes quieren utilizar el dolor y la enfermedad de las personas para atacar permanentemente al Gobierno andaluz, ponga fin de una vez por todas a las mentiras y a la manipulación política", ha señalado.

Para Sanz, todo esto demuestra que el PSOE está en "una estrategia desesperada de abusar de la justicia para atacar al Gobierno, utilizando cualquier cosa y se han saltado todas las líneas rojas de lo que es permisible, porque jugar con el dolor de las personas para hacer política, sencillamente, no es respeto a las reglas de juego".

"Se trata de un nuevo revés, sin precedentes, a esta estrategia desesperada de usar la sanidad y la enfermedad como arma política", ha indicado Sanz, quien ha pedido a la oposición de los partidos de izquierda que "reflexionen porque que no es el camino".

"El camino importante es atender a todas las mujeres afectadas; el camino en el cual tenemos que trabajar unidos es en ofrecer la mejor asistencia sanitaria a las mujeres con cáncer de mama, y que la mejor decisión es poner en marcha el acto único, cumplir con los plazos en relación con las pruebas diagnósticas y, lógicamente tener, el mayor cuidado hacia estas personas que merecen la máxima dedicación", según ha indicado.

Según Antonio Sanz, "usar políticamente o abusar de la justicia políticamente para destruir a un gobierno ha tenido una vez más el rechazo frontal y decidido de la Fiscalía, como lo hizo con las pruebas diagnósticas y las mamografías".

"Por tanto, un nuevo varapalo, una bofetada a la estrategia desesperada del PSOE y un nuevo revés a quienes quieren usar como arma política el dolor y la enfermedad para atacar y para destruir un gobierno", ha sentenciado Sanz, quien ha insistido en pedir al PSOE-A que "cese esta estrategia desesperada de manipulación y mentira del en relación con la sanidad pública andaluza".