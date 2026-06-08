Moreno avisa a Interior que "faltan 8" agentes de Policía andaluza para llegar a los 500 acordados tras incorporar a 159

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en un acto con agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha dado este lunes la "bienvenida" a 159 nuevos efectivos que se han incorporado a la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, si bien ha avisado públicamente al Ministerio del Interior de que "faltan ocho" hasta llegar a la cifra de 500 agentes que contempla para este año el acuerdo suscrito entre ambas administraciones en febrero de 2025.

Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en funciones durante su intervención en un acto en el exterior del Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta--, en el que Moreno ha pasado revista a los nuevos efectivos de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El presidente ha valorado que "con esta incorporación se empieza a poner solución a la falta de efectivos que veníamos padeciendo desde hace demasiados años", porque, según ha abundado Moreno, "hasta la llegada de estas nuevas incorporaciones, la Unidad sólo disponía de 333 agentes", que equivalían al "46 por ciento" del total de "las 725 plazas reconocidas".

El jefe del Ejecutivo andaluz en funciones ha remarcado que "para Andalucía es muy importante la labor que desde el año 1993 realiza la Unidad de Policía Nacional Adscrita", que la Junta reconoce cada primero de diciembre desde el año 2020 con la celebración del Día de la Unidad, según ha puesto de relieve.

Con esta conmemoración, el Gobierno andaluz quiere testimoniar a estos agentes, "en nombre del pueblo andaluz, la profunda admiración, el profundo orgullo que tenemos hacia su trabajo, indispensable" en asuntos como la "protección de menores" en "circunstancias francamente difíciles", y del medio ambiente "con el apoyo del Plan Infoca", así como en la "legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz, uno de los grandes motores económicos" de la comunidad, y en "la prevención de las agresiones contra el personal sanitario", que "hay que cortar de raíz", según ha continuado Moreno.

El presidente ha querido "reconocer y elogiar la paciencia y profesionalidad de la Unidad durante todo este tiempo", y al hilo ha subrayado que, "durante estos años, los agentes han debido realizar su trabajo en condiciones muy complejas".

RECLAMACIÓN A INTERIOR En ese punto, Moreno ha recordado que la Junta de Andalucía ha venido "reclamando al Gobierno central la actualización del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Interior y la Comunidad Autónoma Andaluza" que "expiró en diciembre del año 2010", para dotar a esta Unidad de "efectivos suficientes para desarrollar las tareas que tiene encomendadas" en la comunidad autónoma.

Ha explicado que la renovación del acuerdo "llegó al fin el 13 de febrero de 2025", tras "cinco años de negociaciones, numerosos borradores y convenios que no han sido del todo" del "agrado" del Gobierno andaluz, "por decirlo de alguna manera", ha apostillado.

Moreno ha sostenido que "el convenio renovado garantiza la seguridad jurídica necesaria para el normal funcionamiento de la Unidad de la Policía Adscrita, y recoge algo fundamental, el aumento, dentro de los cuatro años de su vigencia, del número de efectivos de la Unidad hasta alcanzar el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de Policía, que le otorga a esta unidad 725 plazas".

El presidente ha seguido detallando que, "fruto del trabajo de la comisión mixta nombrada en el convenio, el pasado 24 de noviembre se publicaron dos concursos específicos de méritos para cubrir las plazas vacantes de la unidad y alcanzar y consolidar las plazas provisionales o en comisiones de servicio, de forma que en esta primera convocatoria se pudiera llegar a los 500 efectivos".

En los "tres años restantes del convenio, el compromiso es incorporar cada año otras 50 plazas más las vacantes" que se vaya generando, de forma que "en estos cuatro años la Unidad quedará notablemente reforzada y lo más próxima posible a esas 725 plazas que tiene reconocidas en su catálogo de puestos de trabajo".

Moreno ha explicado que, con las 159 incorporaciones ya realizadas, la Unidad queda compuesta por un total de 492 efectivos, si bien ha subrayado que "el convenio establecía para el primer año" de vigencia "la cifra de 500" efectivos, por lo que "faltan ocho" para alcanzar esa cifra.

"En un afán de generosidad", el presidente ha dicho que quiere "confiar" en que se alcance el "medio millar estipulado, porque los acuerdos están siempre para cumplirlos". "Es verdad que estamos cerca, pero nos ha costado tanto renovar el convenio y negociar punto por punto, que nos habría encantado poder decir que la plantilla, tras tantos años de espera, alcanza el medio millar estipulado con el Ministerio de Interior", ha agregado Moreno antes de apostillar, en un mensaje dirigido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que la "buena voluntad" que espera de dicha cartera "se demuestra con hechos tangibles".

Moreno ha concluido remarcando que la Unidad Adscrita "necesita" para cumplir sus funciones de las que en la Junta se sienten "muy orgullosos", no sólo de "medios materiales", sino de "esos medios humanos" que se reclaman al Ministerio del Interior.