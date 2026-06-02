Moreno decretará 3 días de luto y suspende la reunión del Gobierno andaluz este miércoles por la muerte de Villamandos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, tiene previsto decretar tres días de luto oficial en la comunidad autónoma y ha acordado cancelar la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones, prevista para este miércoles, 3 de junio, por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos, que ha muerto este martes en Córdoba víctima de una enfermedad a los 63 años.

De esta manera, el presidente de la Junta ha decidido declarar tres días de luto oficial como también hizo en abril del año 2022 tras el fallecimiento del por entonces consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien también murió por una enfermedad cuando se encontraba al frente de un departamento del Gobierno andaluz, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, que han explicado además que toda la agenda oficial de la Junta para este miércoles ha quedado anulada por el mismo motivo.

Está previsto que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publique este miércoles el decreto del presidente con la declaración de los tres días de luto oficial, han avanzado las mismas fuentes.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', Juanma Moreno ha trasladado que tenía "el corazón roto" tras la muerte de José Carlos Gómez Villamandos, a quien ha descrito como "una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad".

"Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo", ha añadido el presidente andaluz en el mismo comentario.

Nacido en Córdoba en el año 1963, Gómez Villamandos era catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, y fue también rector de la Universidad de Córdoba (UCO) --entre los años 2014 y 2022-- y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entre 2019 y 2022.

El velatorio de Gómez Villamandos se ha instalado este martes en el tanatorio de Las Quemadas de Córdoba, ciudad en la que también se oficiará este miércoles, 3 de junio, una misa en su memoria a partir de las 13,00 horas en la iglesia de La Trinidad.

MENSAJES DE CONDOLENCIA DE LOS CONSEJEROS

Tras conocerse la muerte de Gómez Villamandos, los consejeros en funciones de la Junta han expresado sus condolencias en redes sociales. Así, la titular en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha lamentado la pérdida de "un hombre excepcional".

"Un ser humano bueno, entregado a su trabajo como rector y ahora como consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Nos dejas un vacío muy grande, querido amigo. Te echaremos mucho de menos", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado estar "muy triste" por la muerte de "una gran persona, compañero de Gobierno y buen amigo".

"Su vocación de servicio, su humanidad y su compromiso con Andalucía dejan una huella imborrable. Todo mi afecto y cariño a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha expresado en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

Por su parte, la consejera en funciones de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha puesto en valor su "trabajo sin descanso por su tierra", así como "su amistad y su sonrisa contagiosa".

"Siempre amable y cariñoso, compartimos trabajo, apoyo mutuo en la tarea de mejorar la educación de Andalucía y buenos ratos", ha expresado por su parte la consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

Por otro lado, la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha destacado a Villamandos como "un verdadero ejemplo de vida que deja una huella imborrable en todos nosotros".

El consejero en funciones, también cordobés, de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado la pérdida de "un gran compañero y amigo". "Una persona con mucha vocación de servicio público que lo ha demostrado en todas sus etapas y ha dado lo mejor de sí hasta el final", ha señalado.

"Su vocación de servicio y su compromiso con Andalucía deja una huella imborrable en todos los que le conocimos", ha escrito la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo.

Finalmente, y en esta línea, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que "siempre te recordaré así, amigo. Con una sonrisa, con una palabra amable y con esa generosidad que te hacía único".