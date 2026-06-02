La Universidad de Córdoba declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Villamandos

Archivo - José Carlos Gómez Villamandos atiende a los medios, en una imagen de archivo. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento este martes del que fuera rector de la UCO entre 2014 y 2022, y después consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, cuyo velatorio se lleva a cabo en el Tanatorio de las Quemadas, en la capital cordobesa, mientras que la misa funeral está prevista mañana miércoles a partir de las 13,00 horas en la Iglesia de la Trinidad de Córdoba.

Según ha informado la UCO en una nota, la Universidad de Córdoba ha declarado los citados tres días de luto por el que también fuera presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entre 2019 y 2022, en recuerdo de quien también fuera catedrático, investigador y "una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas".

La Universidad de Córdoba ha señalado también que José Carlos Gómez Villamandos (Córdoba, 1963) desarrolló una trayectoria académica, científica e institucional estrechamente vinculada a la Universidad de Córdoba. Licenciado en Veterinaria por la UCO con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, obtuvo el grado de doctor en 1988.

Completó su formación con el Diploma del European College of Veterinary Pathologists en 1998 y el Diploma de Alta Dirección de Universidades de la CRUE y la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria en 2008. Desarrolló una destacada labor investigadora en el ámbito de la anatomía patológica veterinaria, la patogenia de enfermedades víricas, la respuesta inmune e inflamatoria y la sanidad animal.

Autor de más de 125 artículos científicos y director de 17 tesis doctorales, participó y lideró numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su carrera académica se inició en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerció como profesor y secretario académico entre 1988 y 1992.

Posteriormente regresó a la Universidad de Córdoba, donde desarrolló el resto de su trayectoria docente e investigadora hasta alcanzar la cátedra del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Discípulo científico del también exrector Amador Jover Moyano, contribuyó de forma decisiva al prestigio de la escuela cordobesa de anatomía patológica veterinaria, reconocida internacionalmente por sus vínculos con la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover.

Su vinculación con la gestión universitaria comenzó a finales de los años 90 del pasado siglo. Fue director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (1999-2001), director del Secretariado de Infraestructuras para la Investigación (2001-2006), vicerrector de Estudios de Posgrado y Formación Continua (2006-2014) y coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 (2012-2014).

En mayo de 2014 fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose en el primer rector formado íntegramente en la propia institución. Reelegido para un segundo mandato, permaneció al frente de la UCO hasta julio de 2022. Durante esos ocho años impulsó el relevo generacional del profesorado, reforzó la inversión en investigación y transferencia del conocimiento, promovió la internacionalización y el papel de la Universidad de Córdoba como agente de desarrollo social, cultural y territorial.

Su proyección en el ámbito universitario español se consolidó con su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2019, cargo para el que fue reelegido en 2021. Su presidencia coincidió con la pandemia de Covid-19, etapa en la que desempeñó un papel destacado en la coordinación del sistema universitario español y en la adaptación de la enseñanza superior a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

A lo largo de su carrera ocupó numerosas responsabilidades institucionales. Fue presidente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 (2014-2022), presidente de la sectorial de I+D+i de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, vicepresidente para Europa de la red iberoamericana Innovagro (2017-2019) y presidente de esta organización entre 2019 y 2022.

Formó parte del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fue patrono de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Instituto Cervantes, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Fundación Antonio Gala, entre otros organismos académicos, científicos y culturales. En julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, cargo que ha desempeñado hasta su fallecimiento.

Su trayectoria científica y académica le valió el reconocimiento de numerosas instituciones. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Entre las distinciones recibidas figuran el Premio Hasdai Ibn Shaprut, la distinción como Cordobés del Año 2019 en la categoría de Valores Sociales, otorgada por Diario Córdoba, la Medalla de Oro de la Facultad de Veterinaria de Córdoba en 2022 y la Medalla de Oro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2022.

También recibió la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, entre otros reconocimientos. Más allá de sus méritos académicos e institucionales, José Carlos Gómez Villamandos "será recordado por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba, que extendió al sistema universitario andaluz y español".

El fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos "ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español". La Universidad de Córdoba expresa sus "condolencias a su familia, amistades y personas allegadas", y se suma "al dolor de quienes compartieron con él su trayectoria académica, profesional y humana".