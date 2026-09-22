Montero pide que el Defensor "investigue el grado de cumplimiento" del convenio Andalucía-Ceuta sobre acogida de menores

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, del que ella es portavoz, va a "promover una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz", Jesús Maeztu, "para que investigue el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de Andalucía del convenio" que suscribió en 2024 con la ciudad autónoma de Ceuta que contemplaba la "protección de menores migrantes no acompañados" que hubieran llegado a dicho territorio.

Así lo ha anunciado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en el actual contexto de crisis que se vive en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, y ante la negativa de la Junta a la posibilidad de que el Gobierno de España quisiera promover un reparto entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que siguieran en la ciudad ceutí.

La líder del PSOE-A ha subrayado que los gobiernos andaluz y ceutí suscribieron dicho convenio "en enero del 2024", con "una vigencia de cuatro años", por lo que "tiene continuidad hasta el año 2028", y en él se "establece un marco estable de cooperación entre ambas administraciones para facilitar de forma ágil esta derivación, integración y protección en Andalucía de estos niños".

La dirigente socialista ha acusado a Moreno de estar incurriendo en una "contradicción" al darse "golpes de pecho por Ceuta", pero, a la vez, conceder "cero ayuda real" a dicha ciudad y a sus habitantes, y, "sobre todo, tras haber conocido por un medio de comunicación que la Junta tiene capacidad para acoger a un 60% más de las plazas que actualmente tiene ocupadas" para menores, ha añadido Montero.

De esta manera, la líder del PSOE-A ha remarcado que la Junta tiene "capacidad para aliviar la situación de tensión que se vive en Ceuta, y para brindar apoyo a los menores, a niños y niñas que no son invasores", sino que "necesitan de los poderes públicos, de la sociedad para poder desarrollar un camino de normalidad en su proceso evolutivo".

La líder socialista se ha preguntado por qué, si Andalucía es "una tierra solidaria" y "hermana con Ceuta", y dispone de "1.200 plazas libres para menores migrantes", está "poniendo todo tipo de obstáculos y una absoluta negativa a acoger a niños" procedentes de dicha ciudad.

En esa línea, ha criticado que el Gobierno andaluz está trasladando "excusas para justificar esta falta de solidaridad con Ceuta", y ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "mintió la semana pasada en la sede parlamentaria al decir que la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los menores migrantes pisaban suelo continental".

Para Montero, el PP está demostrando que "no le interesa nada ayudar a Ceuta" ni le preocupa "nada la situación que están viviendo los ceutíes", de modo que dicho partido "sólo quiere sacar tajada electoral de una situación" cuya "complejidad" conocen.

Tras subrayar que el Estatuto de Autonomía andaluz refleja las relaciones "especiales" que unen a Andalucía con Ceuta, Montero ha aludido al referido convenio suscrito en 2024 "para agilizar la acogida de estos menores" migrantes "en desamparo cuando los centros de Ceuta estuvieran sobrepasados, o cuando se desbordaran esos recursos", que es "exactamente lo que está ocurriendo en esta ciudad autónoma", según ha remarcado.

Por eso, ha dicho que espera que el Defensor del Pueblo "tenga a bien investigar la actuación de la administración autonómica y determinar si la no colaboración" por parte de la Junta en este momento con Ceuta se corresponde con los "compromisos vigentes" firmados en dicho convenio.

REPARTO DE MENORES MIGRANTES ENTRE CCAA

Posteriormente, a preguntas de los periodistas, ha defendido que la del Defensor es una "institución que vela por los intereses generales de Andalucía", y debe tener "la capacidad de ver qué está pasando con un elemento que tiene que ver con la convivencia, la humanidad, los derechos humanos de personas que malviven" en estos momentos y "deambulan por las calles de Ceuta, cuando está vigente un convenio de la Administración autonómica, que justamente lo que pretende es acoger con mayor agilidad a estas personas".

Montero ha subrayado además que "hay una norma legal que obliga a todas las comunidades a un reparto equitativo de los menores que en este momento puedan estar malviviendo en condiciones indignas en la ciudad de Ceuta", si bien ha puntualizado que por ahora el Gobierno de España está "filiando a estos menores" y "proponiendo el reparto equitativo que pretende la ley".

"Por tanto, habrá diferentes momentos en este expediente", ha agregado antes de advertir de que si el Gobierno andaluz "sigue empecinado en su situación de incumplimiento de la ley, ya corresponderá el que se pueda acudir a instancias judiciales para hacer valer la voluntad política que salió del Congreso de los Diputados".

En esa línea, Montero ha apuntado que desde el PSOE no descartan, "si persiste esta cuestión, que se puedan tomar otras decisiones, incluidas las judiciales".

PP Y VOX "ALIMENTAN EL ODIO"

Por otro lado, Montero ha considerado que "es evidente" que el PP y Vox están "alimentando el odio contra las personas migrantes" y "contra el Gobierno de España", y ha advertido de que eso solo conduce "a la violencia, porque el insulto es la antesala de la agresión".

Montero ha alertado así de la "escalada diaria de odio, deshumanización y enfrentamiento" que, en su opinión, promueven dichos partidos y que "está deteriorando la convivencia y poniendo en riesgo" la democracia española.

De igual modo, la también exvicepresidenta del Gobierno ha considerado que el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), "está en este momento más al servicio de 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- que de la ciudad autónoma" que gobierna.

En esa línea, ha comentado "quién lo ha visto y quién lo ve" al presidente ceutí, que antes de esta crisis "nunca se había caracterizado por que la confrontación fuera el elemento nuclear de su acción de gobierno".

Así, Montero ha puesto de relieve que, cuando se produjo "la crisis migratoria de Canarias, el primer impulsor del cambio legal" para favorecer un reparto de menores entre comunidades "fue el presidente de Ceuta, porque sabía que en algún momento podría tener que hacer uso de ese artículo del reparto equitativo de menores".

En ese sentido, Montero ha sostenido que en Vivas se ha producido "una mutación" en su comportamiento, de modo que "la colaboración que antes parecía prestar ahora se ha vuelto a confrontación", algo que la líder del PSOE-A ha dicho que no sabe si se debe a la "proximidad de las elecciones en Ceuta", o a que Vivas "tiene más interés en servir a los intereses de 'Génova' que a los de la ciudad" que preside.

Por último, Montero ha incidido en señalar que el PP, "con todos sus actores, han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja en una excusa para hacer populismo, para mimetizar el discurso con Vox y, por tanto, para ser desleales a los intereses que en este momento tiene tanto Ceuta como el propio país, España", según ha criticado.