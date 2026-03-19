Moreno ve "muy necesario" el documental sobre Cayetana para acercar a los jóvenes a "una mujer que marcó una época"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentación del documental 'Cayetana, la duquesa de todos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que el documental 'Cayetana, la duquesa de todos', presentado este jueves, resulta "muy necesario" para que las nuevas generaciones conozcan a "una mujer valiente, generosa y dueña de su vida", que desarrolló su trayectoria "en un mundo dominado por hombres y en el que marcó una época".

En este sentido, ha subrayado que "era de justicia realizar este documental, especialmente desde la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)", al tiempo que se ha mostrado satisfecho por su producción, al considerar que permitirá a los más jóvenes "conectar con la vida de una mujer irrepetible", cuya trayectoria "marcó no solo una época, sino también un estilo y una forma de ser", estrechamente vinculada a Sevilla y a Andalucía.

Moreno ha insistido en que Cayetana Fitz-James Stuart fue "una referencia para muchas mujeres", destacando su carácter "valiente y generoso", así como su independencia en un contexto histórico complejo. "Es algo que deben conocer las nuevas generaciones, que no tuvieron la oportunidad de coincidir con ella", ha añadido.

Por último, ha señalado que el documental "nos conecta con su figura y abre la puerta, gracias a la colaboración de su familia, a aspectos menos conocidos", poniendo en valor que la producción permite acercarse no solo a su dimensión pública, sino también a su faceta "más personal y familiar".