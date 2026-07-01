Nieto insta a dignificar el papel de jueces y magistrados y en respetar la independencia y la separación de poderes

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en el acto de entrega del XV Premio a la Trayectoria Jurídica que concede el diario ABC. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado la figura del jurista sevillano Andrés Ollero Tassara reconocido este miércoles con el XV Premio a la Trayectoria Jurídica que concede el diario ABC. Nieto ha puesto en valor su aportación al Derecho tanto en el ámbito académico, como catedrático de Filosofía del Derecho, como en su aplicación práctica durante sus años en el Tribunal Constitucional y en el ejercicio de la actividad política como diputado en el Congreso.

Nieto le ha felicitado por este premio que se suma a otros muchos reconocimientos que ha merecido en su larga carrera profesional como la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y la de la Orden de San Raimundo de Peñafort y ha puesto en valor la necesidad de dignificar el papel de jueces y magistrados en el Estado de Derecho, tal como ha informado la Junta.

Nieto ha incidido en la importancia de respetar su independencia y la separación de poderes "en un momento en que ambos principios son cuestionados". En este sentido ha apelado a la responsabilidad compartida y colectiva de todos los operadores jurídicos, pero también de quienes ejercen responsabilidades de gobierno de contribuir a mantener la confianza en la Justicia que se construye lentamente pero basta muy poco para deteriorarla.