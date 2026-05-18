Nieto recibe a la consejera de Justicia de Comunidad Valenciana para "intercambiar experiencias sobre la reforma"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, durante su reunión con la consejera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, ha acompañado este lunes a la consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchís, durante su visita a la Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados en Sevilla.

Tras esta visita, ambos han mantenido un encuentro en la sede de la Consejería para intercambiar experiencias sobre la reforma del modelo de Justicia con la implantación de los tribunales de instancia y la progresiva digitalización de la Administración Pública, tal y como ha subrayado la Junta.

Así, Nieto ha explicado a su hómologa valenciana "la complejidad de adaptar los 85 partidos judiciales andaluces --en los que trabajan un millar de jueces, 550 fiscales más de 9.000 funcionarios-- al nuevo modelo de órganos colegiados con secciones y servicios comunes".

La implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada por el Ministerio "ha obligado a la Junta a ampliar plantillas, adaptar sistemas y equipos informáticos y acometer obras en los edificios judiciales con un coste de 56 millones de euros para las arcas públicas andaluzas".

En cuanto a la modernización de la Administración Pública, el consejero ha detallado que se está desarrollando la Ley de Función Pública aprobada en 2023 que sustituyó a una normativa obsoleta de 1985. Para ello, se han modificado los sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo, con nuevas fórmulas como el concurso abierto y permanente, y se ha puesto en marcha la carrera profesional horizontal y un sistema de evaluación del desempeño regulados en un Decreto que este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.