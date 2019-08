Ruiz señala la dependencia "como un tema urgente" tras años "sin inversión y listas ocultas"

Actualizado 09/08/2019 12:39:34 CET

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, durante la entrevista con Europa Press. - JESÚS PRIETO/EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado que "hace falta mucho dinero, mucho presupuesto" en la gestión de la dependencia tras el plan de choque que ha puesto en marcha a su llegada a este departamento, pero ha matizado que "con una gestión eficaz, como la que estamos haciendo ahora, y tras una inversión primera de 77 millones y ahora de 84 millones, bien gestionados, se puede avanzar mucho", y ha concluido tras la descripción de prácticas anteriores que "si se ocultan listas de espera y no se invierte durante esos años, son años que se han perdido mientras otras comunidades sí han tenido mejor gestión".

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Igualdad ha declarado que "la apuesta no era clara", en su análisis de la gestión recibida, "y se ocultaban los datos reales porque esas 35.000 personas estaban gravadas, pero no se valoraban porque decían que no entraban en la listas", ha afirmado Ruiz.

Rocío Ruiz se ha cuestionado el modelo de gestión de la Dependencia que ha recibido. "Y nos tenemos que preguntar, porque siempre se ha dicho que la culpa era de la crisis, por qué siempre hemos ido en Andalucía a la cola", ha planteado la consejera de Igualdad sobre la gestión de la Dependencia.

"Ha habido una mala gestión del dinero público", ha concluido la consejera de Igualdad, quien ha esgrimido que "el esfuerzo de casi 100 millones que se ha hecho en dos meses se podía haber hecho antes" y ha contrapuesto en este sentido el hecho de que "de 2013 a 2017 sólo se invirtió 9,7 millones de más en Dependencia".

Ruiz ha reivindicado el cambio de modelo de gestión en Dependencia tras su llegada a la Consejería con una fórmula, que ha descrito como "una buena gestión técnica", que le ha llevado a situar al frente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía a "una persona profesional", y ha indicado que "siempre he apostado por esto: por una despolitización de los cargos públicos", así como por la elección de "los expertos en cada uno de los ámbitos".

La consejera ha señalado que "además de que haya que exigir al Gobierno que haga un gasto en dependencia conforme a la ley", ha apostado por "hablar con altura de Estado y hacer un blindaje de los servicios sociales".

"Estamos esperando a que se forme el Gobierno y que cumpla con todo lo que promete que va a destinar a gasto social, y que va a blindar los servicios públicos", ha manifestado la consejera de Igualdad sobre si petición pública de que el Estado asuma el 50% de la financiación de la Dependencia que le corresponde por ley se ha refrendado con algún encuentro oficial.

"Queremos verlo", ha apuntado Ruiz, quien, además de que "vamos a apostar por el 50-50 en Dependencia" se ha preguntado "para cuando un Pacto de Estado por la Educación" porque, ha argumentado, "la educación y los servicios sociales se han utilizado para cuestiones políticas y eso es inconcebible en cualquier país de Europa".

Cuando se le ha preguntado si la dependencia se ha convertido en un ariete más de la crítica política, Ruiz ha considerado que "al menos se ha convertido en este periodo de gobierno" y ha identificado esta competencia "como una prioridad, la dependencia para mí es un tema urgente, pero la han utilizado para atacarme".

Ruiz ha asegurado que "no entiendo esa oposición del PSOE, que ha hecho un ataque frontal desde el primer momento". "Pero qué tienen que atacar, ¿que hayamos aumentado 100 millones?", ha reflexionado en voz la consejera de Igualdad.

La consejera de Igualdad ha rememorado sus debates en comisión para describir que "a la portavoz del PSOE le dije en comisión si no se alegraba por la incorporación de casi 1.000 personas en tres meses y de casi 3.000 prestaciones, si no se alegraba por esas personas".