El SAE muestra en Sevilla herramientas para modernizar la atención al usuario en la Semana de la Administración Abierta

Cartel de las Jornadas - DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha programado un intenso calendario de actividades en Sevilla y su provincia, en el marco de la Semana de la Administración Abierta 2026, con el objetivo de acercar a la ciudadanía, entidades y profesionales las nuevas herramientas tecnológicas y el Modelo de Gestión Integral (MGI), diseñado para modernizar la atención al usuario y agilizar los procesos de inserción laboral.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, entre estas herramientas destaca el simulador de Realidad Virtual, una herramienta que permite a los demandantes de empleo vivir experiencias inmersivas relacionadas con la orientación laboral.

Estas sesiones se combinarán con la presentación de un renovado portal de empleo y la APP del SAE, para "fomentar la autonomía digital y facilitar el acceso a los recursos públicos desde cualquier dispositivo".

Por su parte, la programación de esta edición recorrerá la geografía sevillana con acciones dirigidas "a perfiles muy diversos". En el ámbito de la formación y la artesanía, la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves abrirá sus instalaciones para mostrar sus programas especializados, consolidándose como un "referente en la recuperación de oficios tradicionales".

En ese sentido, la inclusión social tendrá un espacio "protagonista" en la capital, donde la Oficina de Empleo de Cruz Roja recibirá al alumnado del CEE Virgen de la Esperanza para una visita guiada que demostrará cómo el MGI y los medios digitales "mejoran la autonomía de las personas con discapacidad".

Además, se prestará un apoyo específico a los programas sociales mediante la presentación de recursos telemáticos para los participantes del programa '+ Empleo' de la entidad Provivienda, subvencionado por la Fundación La Caixa.

El enfoque municipal se completará en Mairena del Aljarafe y Osuna, donde el alumnado de Programas de Empleo y Formación (PEF) participará en talleres de orientación impartidos por profesionales de las oficinas de San Juan de Aznalfarache y Osuna, mientras que en la Sierra Sur se desarrollará un taller técnico para "optimizar la gestión de ofertas del Pfoea entre los ayuntamientos de la zona".

Las jornadas también están dirigidas al sector privado, ya que se celebrarán talleres específicos para profesionales de la orientación y encuentros con entidades empleadoras para articular mejor los recursos en cada territorio. Con este despliegue, la administración pública busca "consolidarse como un aliado dinámico y tecnológico que utiliza la transparencia para mejorar el mercado laboral sevillano".

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario de eventos comenzará el martes 19 de mayo con talleres sobre recursos telemáticos y experiencias de realidad virtual que se desarrollarán simultáneamente en Écija, Sevilla y Mairena del Aljarafe.

Asimismo, el miércoles 20, la actividad se trasladará a las localidades sevillanas de Gelves, La Rinconada y Morón de la Frontera, que celebrarán sus respectivas jornadas de puertas abiertas, mientras que Osuna acogerá un taller técnico sobre gestión de ofertas de empleo.

Igualmente, la programación continuará el jueves 21 en Osuna, con nuevas sesiones de búsqueda de empleo, localidad que también centrará la actividad del viernes 22 con una formación especializada en la gestión de ofertas de empleo agrario.

Finalmente, la semana concluirá con una jornada de puertas abiertas en la capital hispalense para acercar los servicios centrales a toda la ciudadanía.